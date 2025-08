Wir werden den Klassenerhalt nur gemeinsam schaffen!

Kurz vor dem Start in die neue Gruppenliga-Saison haben wir uns noch die Zeit genommen, mit unserem Cheftrainer Dominik Götze zu sprechen.

Im Interview spricht er über die Entwicklung der Mannschaft, taktische Schwerpunkte, die Ziele für die neue Spielzeit – und warum der Zusammenhalt im Verein auch dieses Jahr wieder entscheidend sein wird.

Wie bewertest du die Entwicklung der Mannschaft nach dem Klassenerhalt in der vergangenen Saison?

Die Mannschaft ist als Team in der Rückrunde zusammengewachsen. Sie hat sich zusammen gegen viele Widrigkeiten und Widerstände gewährt und sich am Ende mit dem Klassenerhalt belohnt. Zudem konnte man eine Entwicklung im taktischen Bereich, vor allem gegen den Ball, erkennen. Noch haben wir über 90 min aber zu viele Schwankungen im Spiel. Ziel muss es sein unser Spiel über die gesamte Spieldauer umzusetzen.

Welche Lehren habt ihr aus den verletzungsbedingten Ausfällen am Ende der letzten Saison gezogen und wie wollt ihr euch dagegen absichern?

Der Kader ist leider aus Trainersicht immer noch zu klein. Da hätte ich mir gerne mehr Neuzugänge gewünscht. Auf bestimmten Positionen darf verletzungsbedingt nicht viel passieren. Da wird Belastungssteuerung ein wichtiges Thema werden.

Was sind deine konkreten Ziele für die neue Saison in der Gruppenliga – sportlich und mannschaftlich?

Das sportliche Ziel ist ganz und allein der Klassenerhalt. Das wird für die Mannschaft und den Verein erneut ein Kraftakt, für den wir weiterhin die mannschaftliche Geschlossenheit brauchen werden. Zudem möchte ich die Mannschaft, aber auch die einzelnen Spieler weiterentwickeln. Wir haben eine junge Mannschaft, die ihr Potenzial noch nicht vollends ausgeschöpft hat. Da möchte ich mit den Jungs dran arbeiten.

Welche Spieler haben sich in der Vorbereitung besonders hervorgetan und könnten in dieser Saison eine größere Rolle spielen?

Ich hebe ungern einzelne Spieler hervor. Die Grundlage für den Erfolg wird weiterhin die geschlossene Mannschaftsleistung sein. Nur wenn wir als Team, auf und neben dem Platz, auftreten, werden wir wieder erfolgreich sein. Das muss die Basis sein. Zudem ist die Saison lang und ich bin sicher das wir alle Spieler brauchen werden, um unsere Ziele zu erreichen.

Welche Rolle spielen die Spieler, die in der letzten Saison als Ersatz eingesprungen sind und sich bewiesen haben, im neuen Kader?

Spieler, die wir von der 2ten hochgezogen haben oder in der Hinrunde nicht so viele Einsatzzeiten hatten, sind fester Bestandteil der Mannschaft und jeder hat seine Chance durch gute Leistungen im Training und Spiel seine Einsätze zu bekommen.

Wie ist deine Einschätzung zur Stärke der Liga in diesem Jahr im Vergleich zur letzten Saison?

Ich schätze die Liga ausgeglichener als letztes Jahr. Ich denke nicht , dass es krasse Ausreißer nach oben wie Willingen und nach unten wie Bad Wildungen geben wird. Es wird in jedem Spiel drauf an kommen , dass wir 100% da sind. Viele Spiele werden sehr eng sein und Kleinigkeiten werden den Unterschied machen. Favoriten sind für mich Neukirchen (fußballerisch beste Mannschaft der Liga) und der SSV Sand.

Wie möchtest du die Rückkehr der verletzten Stammspieler in die Mannschaft integrieren?

Da sind wir voll dabei. Wie gesagt, da spielt das Thema Belastungssteuerung eine wichtige Rolle. Wir haben mit den Spielern seit dem Ende der Runde individuelle Pläne, die das Ziel 03.08 hatten. Wir sind guter Dinge, dass das für fast alle klappt.

Gibt es taktische Veränderungen oder neue Schwerpunkte, die du in dieser Saison setzen möchtest?

Mir ist es wichtig, dass die Mannschaft an sich, aber auch jeder einzelne Spieler einen Plan hat und weiß, was er in welcher Situation bzw. Phase zu tun hat. Fußball hat für mich vier grundlegende Phasen: Ohne Ball, mit Ball und die zwei Umschaltphasen – Ballgewinn, Ballverlust. Schwerpunkt in der Rückrunde war das Spiel gegen den Ball, da wir zu viele Gegentore bekommen haben. Wie eingangs erwähnt, hat unser Spiel noch zu viele Schwankungen, darin gilt es weiter zu arbeiten, also das bereits angefangene taktische Konzept weiter zu festigen. Zu dem haben wir Ideen für das Spiel mit Ball angefangen, die werden sicherlich noch ein wenig Zeit brauchen.

Wie wichtig ist es dir, junge Spieler langfristig zu fördern und in die erste Mannschaft einzubauen?

Das ist zum einem ein wichtiger Baustein der Philosophie des Vereins. Wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten wie andere Vereine in der Liga, reihenweise fertige Gruppenligaspieler zu verpflichten. Zum anderen ist das eine reizvolle Aufgabe, die mir großen Spaß macht. Wichtig ist mir dabei, dass die Spieler gewillt sind zu lernen und Dinge anzunehmen.

Welche Botschaft möchtest du der Mannschaft und den Fans vor dem Saisonstart am morgigen Sonntag mitgeben?

Das wir unser Ziel Klassenerhalt nur gemeinsam erreichen werden. Von der Mannschaft , dem Trainer- und Betreuerteam, Vorstand und bis hin zu den Fans wünsche ich mir das wir als Einheit auftreten. Der überragende Support der Fans gibt den Jungs immer wieder Motivation und Kraft für die Spiele, den werden wir dieses Jahr wieder brauchen

Foto & Text by Social Media Team ( Florian Trabner )