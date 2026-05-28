Doch auch wenn die Tabellenkonstellation eine vermeintlich klare Rollenverteilung vorgibt, erwartet Union-Lohne-Coach Dennis Brode keineswegs einen entspannten Auswärtsauftritt. Gerade die Brisanz im Tabellenkeller soll bei seinem Team dafür sorgen, dass die Spannung hoch bleibt.

Die Gastgeber stehen vor dem 29. Spieltag mit 25 Punkten auf Rang 14 und damit weiterhin mitten im Kampf um den Ligaverbleib. Zuletzt sammelte Sparta wichtige Punkte und zeigte sich formverbessert – eine Entwicklung, die auch in Lohne registriert wurde. „Ich weiß, dass Werlte in den letzten Spielen gut drauf war“, sagt Brode. Dennoch sieht der Union-Trainer die Favoritenrolle klar bei seinem Team: „Trotzdem sollten wir eigentlich mit unserer Qualität das Spiel gewinnen können.“

„Werlte ist natürlich tief im Abstiegskampf. Da werden wir trotzdem logischerweise keiner Rücksicht darauf nehmen können“, stellt Brode klar. „Wir müssen unser Spiel spielen und wollen auch die letzten beiden Spiele erfolgreich gestalten, egal gegen wen es geht.“

Die Zahlen sprechen dabei deutlich für den Meister. Lohne stellt mit 82 Treffern die gefährlichste Offensive der Liga und kassierte bislang lediglich zwei Niederlagen. Aufsteiger Werlte hingegen musste bereits 61 Gegentreffer hinnehmen und steckt seit Wochen im Tabellenkeller fest. Trotzdem dürfte die Partie für den Spitzenreiter alles andere als ein Selbstläufer werden – schon allein aufgrund der besonderen Konstellation am Saisonende.

Brode erwartet deshalb einen konzentrierten Auftritt seiner Mannschaft. „Davon gehe ich auch aus, dass wir das Spiel mit 100 Prozent angehen“, betont der Coach. „Wir werden das Spiel seriös über die Bühne bringen und bestenfalls auch gewinnen.“

Für Union Lohne ist es zugleich die letzte große Auswärtsfahrt der Saison. Das Gastspiel in Werlte markiert das weiteste Auswärtsspiel des Spieljahres – und soll nach Wunsch des frischgebackenen Meisters mit einem weiteren Erfolgserlebnis enden. „… um dann nochmal eine schöne Rückfahrt zu haben im weitesten Auswärtsspiel, am vorletzten Spieltag“, sagt Brode mit einem Schmunzeln.

Während Lohne den Titel bereits sicher feiern kann, geht es für Werlte um deutlich mehr. Gerade deshalb dürfte den Zuschauern ein intensives Duell bevorstehen – mit einem Meister, der seine Saison seriös zu Ende bringen will, und einem abstiegsbedrohten Gastgeber, der dringend jeden Punkt benötigt.