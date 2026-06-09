"Wir werden das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen"

Die Saison in der Kreisliga B4 Rems/Murr/Hall ist beendet, und die Entscheidung an der Spitze steht fest. Die SV Remshalden II blickt auf eine furiose Spielzeit zurück, die sie mit 57 Punkten als Meister abschließt. In 24 Partien feierte das Team 18 Siege, spielte dreimal Unentschieden und musste nur drei Niederlagen hinnehmen, bei einem überzeugenden Torverhältnis von 88:32.

Der härteste Verfolger, der SV Hertmannsweiler II, landete mit 50 Punkten auf dem zweiten Platz. Die Bilanz des Zweitplatzierten liest sich mit 16 Siegen, zwei Remis und sechs Niederlagen bei 95:46 Toren ebenfalls stark, reichte aber nicht an den Spitzenreiter heran. Das Besondere am Triumph des Meisters: Die Entscheidung fiel ganz ohne eigenen Schweiß am Spieltag selbst.

Die große Freude bei der Meisterfeier

Die Erleichterung und der Jubel im Lager der Remshaldener waren riesig, auch wenn der finale Moment kurios verlief. David Frank gewährt gegenüber FuPa Einblicke in die Gefühlswelt seiner Mannschaft: „Da wir die Meisterschaft bereits vor dem letzten Spieltag auf dem Sofa perfekt gemacht haben, haben wir uns die große Feier für den Saisonabschluss aufgehoben und entsprechend vorbereitet.“ Der emotionale Höhepunkt wurde somit aufgespart, um ihn im großen Kreis gebührend zu zelebrieren.

Ein ambitioniertes Ziel von Beginn an

Der Titelgewinn ist das Ergebnis harter Arbeit, auch wenn man den ganz großen Wurf vor der Saison nicht fest eingeplant hatte. Gehofft und gekämpft hat das Team darum jedoch von der ersten Minute an. „Mit dem Titelgewinn gerechnet würde ich nicht sagen. Unser Ziel war es aber von Anfang an, oben mitzuspielen und bis zum Ende um die Spitzenplätze zu kämpfen“, erklärt David Frank rückblickend auf den Erfolgsweg.

Die mentale Stärke als Schlüssel zum Erfolg

In den entscheidenden Momenten der Saison bewies die Mannschaft Nehmerqualitäten und eine bemerkenswerte Moral, die letztlich den Unterschied zur Konkurrenz ausmachte. David Frank sieht darin das Hauptgeheimnis des Triumphs: „Entscheidend war, dass wir in jedem Spiel eine Reaktion gezeigt haben, auch wenn wir einmal in Rückstand geraten sind. Die Mannschaft hat nie aufgegeben, jeder hat sich voll eingebracht und wir haben als echtes Team funktioniert.“

Das perfekte Zusammenspiel

Der Erfolg der SV Remshalden II basiert auf einem festen Fundament, das sportliche Qualität mit einer außergewöhnlichen Kabinenatmosphäre verbindet. Auf die Frage nach den Stärken seiner Mannschaft hebt der Spielertrainer zwei Faktoren besonders hervor: „Unsere größte Stärke ist der Zusammenhalt – sowohl auf als auch neben dem Platz. Dazu kommt die individuelle Qualität vieler Spieler, die in entscheidenden Momenten den Unterschied machen kann.“

Der verdiente Lohn auf der Urlaubsinsel

Nach den anstrengenden Wochen auf dem Rasen sehnen sich die Spieler nun nach Entspannung und gemeinsamen Momenten abseits des Fußballs. Die Planungen für die Belohnung stehen bereits fest und sorgen für zusätzliche Vorfreude innerhalb der Truppe. David Frank bestätigt mit Begeisterung: „Einen Tag nach dem letzten Saisonspiel ging es für uns nach Mallorca.“

Ein bewusster Verzicht auf das Aufstiegsrecht

Trotz des sportlich starken Abschneidens und des Meistertitels wird die SV Remshalden II in der kommenden Spielzeit einen ungewöhnlichen Schritt gehen und nicht in der Kreisliga A antreten. Der Spielertrainer stellt die finale Entscheidung des Vereins unmissverständlich klar: „Wir werden das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen.“

Umbruch im Kicker-Kader und eine emotionale Rückkehr

Hinter den Kulissen laufen die Planungen für die Zukunft trotz des Aufstiegsverzichts bereits auf Hochtouren, wobei das Team mit personellen Veränderungen konfrontiert wird. „Leider werden uns einige jüngere Spieler aufgrund von Auslandsaufenthalten oder ihres Studiums verlassen“, bedauert David Frank. Dem stehen jedoch auch sehr positive Nachrichten gegenüber: „Gleichzeitig freuen wir uns darauf, bekannte Gesichter zurück im Team begrüßen zu dürfen. Besonders erfreulich ist die Rückkehr unserer Vereinslegende Tim Ronecker.“

Große Träume und das Ziel der Titelverteidigung

Mit dem Blick auf die kommende Saison 2026/2027 zeigt sich der Meister weiterhin hungrig und ambitioniert. Die Motivation, den Erfolg zu wiederholen, ist trotz der veränderten Personalsituation ungebrochen groß. David Frank schließt mit einer klaren und emotionalen Kampfansage für die Zukunft: „Nach der Meisterschaft wollen wir natürlich weiter träumen. Unser Ziel ist es, erneut oben anzugreifen und die Titelverteidigung zu schaffen – also die Back-to-Back-Meisterschaft.“