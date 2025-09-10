„Wir werden dagegenhalten“: Habach trifft auf Kontrahent Geretsried

Habach – Die Bilanz liest sich wie die eines Spitzenteams. Mit drei anfänglichen Siegen und der jüngsten Punkteteilung mit der DJK Waldram hat der ASV Habach die Spielzeit in der Kreisliga 1 mehr als ordentlich eröffnet. Dennoch harrt die Elf von Michael Schmid aktuell auf dem neunten Tabellenplatz aus. Hängt zweifellos ganz erheblich mit den Spielverlegungen über die Urlaubszeit zusammen. Die Habacher hatten bei den Fürbitten dreier Konkurrenten stets ein offenes Ohr.

Die Aufholjagd hat es indes in sich. Innerhalb von drei Tagen sind der Dritte und Vierte im Klassement die jeweiligen Gegner. Am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) gastiert der ASV beim TuS Geretsried II. Die Elf von Lukas Haustein macht keinen Hehl aus ihren Ambitionen. Bereits in der vergangenen Saison kam sie gewaltig nah an die Aufstiegsplätze heran. Und sie wären wohl auch auf einem der beiden vordersten Ränge eingelaufen, hätten sie beim SV Ohlstadt eine 3:2-Führung nach 90 Minuten in der Nachspielzeit nicht noch komplett aus den Händen gleiten lassen. Mit bekanntem Ausgang: Anstelle der Geretsieder buchten die Ohlstadter und der SV Polling Tickets für die Bezirksliga.

Auch diesmal ist der TuS gleich von Anfang an wieder gut dabei, neben Habach und Peiting der letzte bislang noch ungeschlagene Klub dieser Staffel. Weil die beiden Begegnungen mit Waldram und Peiting ohne Sieger endeten, reicht es für die Geretsrieder noch nicht für ganz oben. Das ändert für Habachs Trainer Schmid nichts an der Höhe der Hürde. „Das ist eine spielstarke, technisch beschlagene Mannschaft, die sich in der Geschwindigkeit von anderen Kreisligisten unterscheidet.“

Heute, 19:30 Uhr TuS Geretsried Geretsried II ASV Habach ASV Habach 19:30 PUSH

Das ASV-Team blickt zuversichtlich auf die Partie, völlig losgelöst vom kleinen Rückschlag am vergangenen Samstag. „Wirft uns nicht zurück“, bekräftigt der Coach. „So etwas gehört zum Sport dazu, wenn du den Sack vorher nicht zumachst.“ Zur Erinnerung: Waldram traf kurz vor Schlusspfiff zum 2:2, zuvor vergab der ASV einen Strafstoß und mehrere aussichtsreiche Gelegenheiten.

Was bleibt, ist das Kernproblem der letzten Woche. Zu viele Zentrumsspieler sind nicht einsatzfähig. Für die Partie am Mittwoch wird Maximilian Feigl ausfallen, hinter Philipp Puchner steht noch ein Fragezeichen. Ebenfalls passen muss Felix Schürgers wegen eines Muskelfaserrisses. Simon Kirnberger wird den Routinier zwischen den Pfosten ersetzen. Mit Durim Gjocaj kehrt immerhin eine zusätzliche Option für die Offensive zurück. „Wir werden eine Truppe auf dem Platz haben, die dagegenhalten kann“, sagt Schmid.