– Foto: André Nückel

Nach dem überraschenden 2:0-Erfolg in Döhren wartet auf TuS Altwarmbüchen die nächste schwere Aufgabe. Trainer Sebastian Schmidt fordert trotz feststehendem Abstieg weiterhin einen seriösen Saisonabschluss.

Dennoch will Trainer Sebastian Schmidt die verbleibenden Spiele nicht bedeutungslos angehen. „Obwohl wir rechnerisch bereits abgestiegen sind, wollen wir die Saison vernünftig zu Ende bringen und mit einem guten Gefühl in die kommende Spielzeit gehen. Damit haben wir jetzt angefangen“, sagte Schmidt nach dem jüngsten 2:0-Erfolg bei der SpVgg Niedersachsen Döhren.

Wenn der TuS Altwarmbüchen am Mittwochabend den Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II empfängt, treffen zwei Mannschaften mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Während Ramlingen mit 65 Punkten die Tabelle anführt und im Aufstiegsrennen beste Chancen besitzt, steht für Altwarmbüchen der Abstieg bereits fest.

Dort zeigte Altwarmbüchen eine engagierte Leistung und belohnte sich mit drei Punkten. Ramlingen hingegen unterstrich seine Rolle als Spitzenreiter mit einem klaren 5:1 gegen TuS Kleefeld.

Für Schmidt ist die Favoritenrolle daher eindeutig verteilt, auch wenn er seiner Mannschaft weiterhin etwas zutraut. „Mit Ramlingen wartet natürlich noch einmal ein qualitativ ganz anderes Kaliber auf uns, aber auch diese Mannschaft ist schlagbar. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben.“

Die letzten Saisonspiele sollen aus Sicht des Trainers trotz der sportlichen Ausgangslage mit maximaler Ernsthaftigkeit bestritten werden. „Wir gehen die letzten Spiele ohne großen Druck an, mit dem Wissen, dass der Abstieg feststeht. Trotzdem wollen wir niemals aufhören, Fußball zu spielen und uns ordentlich zu präsentieren“, erklärte Schmidt.

Zugleich betont der Trainer auch die Verantwortung gegenüber dem Wettbewerb: „Außerdem haben wir gegenüber den anderen Mannschaften auch den Anspruch, sportlich fair zu bleiben, alles reinzuwerfen und die Saison nicht einfach herschenken.“