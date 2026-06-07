"Wir werden als gesamte Mannschaft gemeinsam nach Mallorca reisen"

– Foto: TV Oeffingen

Die Saison in der Kreisliga B3 Rems/Murr/Hall ist beendet, und die zweite Mannschaft des TV Oeffingen feiert den Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga B3 Rems/Murr/Hall. Nach einer souveränen Spielzeit steigt die Mannschaft in die Kreisliga A auf. Trainer Vito Dell’Aquila blickt auf ausgiebige Feierlichkeiten, das Erfolgsrezept einer stabilen Abwehr und die anstehenden personellen Planungen für die Zukunft zurück.

Die Erleichterung und Freude im Lager des neuen Meisters nach dem Saisonende sind riesig. Die Mannschaft ließ den Emotionen freien Lauf und feierte den lang ersehnten Erfolg gemeinsam im heimischen Umfeld. „Die Meisterschaft haben wir natürlich ausgiebig gefeiert. Wir waren gemeinsam in Oeffingen unterwegs und haben den Erfolg entsprechend genossen“, berichtet Trainer Vito Dell’Aquila gegenüber FuPa.

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich die Mannschaft den Spitzenplatz erarbeitet hat. Der TV Oeffingen II beendet die Spielzeit auf dem ersten Rang mit 64 Punkten. Aus den insgesamt 26 absolvierten Partien holte das Team 20 Siege, vier Unentschieden und musste lediglich zwei Niederlagen hinnehmen. Das Torverhältnis von 76:23 Toren dokumentiert die Dominanz des frisch gebackenen Titelträgers.

Ein packendes Duell mit dem direkten Verfolger

Der härteste Konkurrent im Kampf um die begehrte Spitzenposition lieferte sich mit dem Tabellenführer ein enges Rennen und forderte das Team bis zum Schluss. Die SG Weinstadt II beendet die Saison nach 26 absolvierten Partien mit 62 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers verzeichnet 19 Siege, fünf Unentschieden und zwei Niederlagen. Obwohl die Spielgemeinschaft mit einem Torverhältnis von 97:35 eine treffsicherere Offensive aufweist, beträgt der Rückstand auf den Meister im finalen Klassement lediglich zwei Zähler.

Ein von langer Hand geplanter Titelgewinn

Dass am Ende der Saison der ganz große Wurf gefeiert werden kann, war für den Trainer und das Team keineswegs einfach, sondern das Ergebnis einer von Beginn an klar formuerten Marschroute. Spätestens im Winter wich jeder Zweifel der Gewissheit. „Ja, wir haben mit dem Titel geplant und gerechnet. Es war unser klares Saisonziel. Spätestens nach der Winterpause waren wir davon überzeugt, dass wir die Meisterschaft schaffen können“, erklärt Vito Dell’Aquila den festen Glauben innerhalb des Kaders.

Die stabile Defensive als entscheidender Schlüssel zum Erfolg

Der ausschlaggebende Faktor für den Triumph über die starke Konkurrenz lag in der vorbildlichen Defensivarbeit der gesamten Mannschaft, die über Monate hinweg kaum Chancen des Gegners zuließ. „Der wichtigste Faktor war definitiv unsere stabile Defensive. Wir haben über die gesamte Saison hinweg sehr wenig zugelassen und uns dadurch eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen. Diese defensive Stabilität war letztlich der Schlüssel zum Titelgewinn“, analysiert der Coach das taktische Erfolgsrezept auf dem Rasen.

Gemeinsame Reise nach Mallorca als Belohnung

Nach den kräftezehrenden Wochen im Meisterschaftskampf steht für die Spieler nun die verdiente Erholung an. Die Reisevorbereitungen im Kreis des Teams sind bereits abgeschlossen, um den Erfolg gebührend im Süden zu zelebrieren. Bezüglich einer anstehenden Abschlussfahrt erklärt der Trainer voller Vorfreude: „Ja, eine Abschlussfahrt ist bereits geplant. Wir werden als gesamte Mannschaft gemeinsam nach Mallorca reisen.“

Die selbstverständliche Wahrnehmung des Aufstiegsrechts

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt in die Kreisliga A auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für die Spieler ist die Beförderung die logische Konsequenz ihres unermüdlichen Einsatzes. Auf die Frage nach der sportlichen Zukunft antwortet Vito Dell’Aquila unmissverständlich: „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht selbstverständlich wahrnehmen.“

Personelle Kontinuität und ein wichtiger Rückkehrer

Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung setzt der Trainer auf ein eingespieltes Fundament und kann zudem auf eine wichtige Verstärkung bauen, die sich bereits im Saisonverlauf bestens integriert hat. „Aktuell gibt es keine festen Neuzugänge. Allerdings konnten wir bereits während der laufenden Saison mit Robin Angrisani einen ehemaligen Jugendspieler zurückgewinnen, der zuletzt in der Bezirksliga aktiv war und unsere Mannschaft sportlich verstärkt hat“, gewährt der Trainer einen Einblick in die Personalstruktur.

Fokus auf den eigenen Nachwuchs und Vertrauen in den Kader

Die Vereinsphilosophie bleibt auch in der Kreisliga A von Kontinuität und der Förderung eigener Talente geprägt. Das Vertrauen in das vorhandene Personal ist groß. „Zusätzlich hoffen wir, aus dem eigenen Jugendbereich noch zwei bis drei talentierte Spieler in den Aktivenbereich integrieren zu können. Weitere externe Neuzugänge sind derzeit nicht geplant, da wir über einen breiten und qualitativ guten Kader verfügen, dem wir auch für die Kreisliga A voll vertrauen“, führt Vito Dell’Aquila weiter aus.

Frühzeitiger Klassenerhalt als klares Ziel für die Zukunft

Für die anstehende Saison 2026/2027 in der neuen Umgebung bleibt der Trainer bodenständig und richtet den Blick auf den schnellen Verbleib in der Liga, um sich dauerhaft auf dem veränderten Niveau zu etablieren. Vito Dell’Aquila gibt die klare Marschroute vor: „Unser klares Ziel ist der Klassenerhalt. Wir möchten uns in der Kreisliga A etablieren und die Liga halten.“