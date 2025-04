„Wir werden alles versuchen“ - ASV Habach erwartet SV Raisting zum Nachholspiel

Die Rechnung ist ganz einfach. Zwei Siege aus den Nachholspielen am heutigen Mittwoch (18 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Raisting und zwei Wochen später gegen den SV Bad Heilbrunn – und der ASV Habach hätte sich ins gesicherte Mittelfeld der Bezirksliga Süd katapultiert. „Es wäre schön, wenn es so funktionieren würde“, sagt Kevin Höcherl mit einem Anflug von Ironie. Der Co-Trainer des Abstiegskandidaten weiß selbst nur zu gut, dass im Fußball solche Spiele erst einmal absolviert werden müssen.

Was das bedeutet, kann sich Johannes Franz ausmalen. „Der kennt uns schon“, sagt Höcherl mit einem gewissen Schmunzeln über seinen Trainerkollegen. So leicht wie der TSV Neuried, bei dem der Tabellendritte am vergangenen Sonntag einen 3:0-Sieg landete, wird es der ASV dem Aufstiegsaspiranten nicht machen. „Das war kein Abstiegskampf“, wunderte sich Franz, wie brav sich der Gegner aus der Münchner Vorstadt benahm. Gegen Habach erwartet er dagegen Emotionen, Kampf und Leidenschaft. „Das ist wie ein Derby“, stellt er klar.

Dass der Rivale aus dem Altlandkreis Weilheim den Existenzkampf voll angenommen hat, ist die eine Herausforderung, die der SVR bestehen muss. Die andere liegt darin, dass sich seit dem vergangenen Wochenende die Situation für den Sportverein wieder vollkommen gewandelt hat. Raisting hat nach Punkten mit dem Zweiten SV Planegg gleichgezogen und ist wieder dicke drin im Geschäft um die Teilnahme an der Relegation zur Landesliga. „Wir sind jetzt nicht mehr länger der Jäger, sondern der Gejagte“, konstatiert Franz.

In dieser Saison hat seine Elf immer wieder mit dieser Rolle gefremdelt. Statt Selbstvertrauen aus dem eigenen Status zu ziehen, machten sich die Raistinger auf einmal selbst unnötigen Druck. „Es passiert so viel im Unterbewusstsein der Spieler, was man nicht beeinflussen kann“, betont Franz. Allein mit sachlicher Analyse sei nicht garantiert, das Phänomen in den Griff zu kriegen. Aber egal, wie seine Balltreter mental mit einem Aufstiegsplatz klarkommen, sie haben es mittlerweile doch irgendwie verinnerlicht, was es heißt, vorn mitzuspielen. Das stellt einen Fortschritt zu den vergangenen Jahren dar, als sich die Mannschaft spätestens im April schon aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hatte.

Das ist bemerkenswert, auch weil die Verletztenmisere nicht abreißen will. Mit Sinan Grgic und Vinzenz Wolf fallen zwei Angreifer aus. Zu ihnen gesellt sich seit Sonntag Maximilian König. Der Mittelfeldspieler klagt über Beschwerden in beiden Knien und musste gegen Neuried bereits in der ersten Hälfte ausgewechselt werden. „Wichtige Säulen fallen aus“, klagt Franz. Aber das ist nichts Neues in dieser Saison. Neu ist nur, dass der SV Raisting trotz aller Widrigkeiten immer wieder zurückkommt.