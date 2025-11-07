„Wir werden alles reinschmeißen“, Thiede und Wendessen vor zähem Duell

SVW-Trainer Pascal Gos sieht die Rollen vor der Partie klar verteilt: „Thiede ist ein richtiges Brett“, sagt der Coach, der derzeit kaum Alternativen hat. „Ich habe elf Mann zur Verfügung, zwölf, wenn es gut läuft. Jeder Verletzte wäre Stammspieler gewesen.“ Trotz der schwierigen Lage will Gos keine Ausreden gelten lassen: „Wir fahren mit elf oder zwölf Soldaten hin. Ich hoffe, dass die Jungs gut gefrühstückt haben – gegen Thiede müssen wir alles in die Waagschale werfen.“

Auch auf Thieder Seite sind die Sorgen ähnlich gelagert. Trainer Yüksel Altinkaya berichtet von zahlreichen Ausfällen: „Uns fehlen eine Menge Spieler. Einige sind verletzt, einige angeschlagen, und jetzt geht auch noch eine Grippewelle um.“ Dennoch betont die eigene Zielsetzung: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Auch wenn wir auf dem Zahnfleisch gehen – wir werden alles reinschmeißen.“

Sportlich geht es für die Gastgeber darum, ihre starke Position im oberen Tabellendrittel zu festigen. Ohne einen Punktabzug wegen eines Wechselfehlers stünde Thiede sogar auf Rang drei, nun sind sie aber punktgleich mit dem SC Gitter auf Platz vier. Für Wendessen hingegen zählt jeder Zähler, im eng umkämpften Mittelfeld der Liga

Altinkaya erwartet ein kampfbetontes Duell: „Wendessen ist in der Intensität vergleichbar mit Salzdahlum. Es wird zweikampfbetont, laufintensiv und körperlich – darauf sind wir vorbereitet.“

Beide Trainer wissen: Wer trotz personeller Engpässe die größeren Reserven mobilisiert, wird am Ende wohl die Nase vorn haben.