„Wir werden alles reinhauen“ – Schöngeising will Olching im Sparkassencup-Finale ärgern

Am Sonntag ist großer Finaltag auf der Anlage des FC Landsberied. Dann fallen die letzten Entscheidungen im Kampf um den Sparkassencup.

Landsberied – „Wir fahren da hin, um zu gewinnen.“ Das sagte Kristjan Paluca, Spielertrainer des SC Schöngeising, vor dem Finale im Sparkassen-Cup am Sonntag, 17 Uhr, in Landsberied gegen den SC Olching. „Für den Verein ist es etwas Besonderes, wir waren noch nie am Finaltag dabei.“ Die Siegchancen sieht Paluca bei eher mickrigen fünf Prozent. „Wir werden alles reinhauen“, sagte der 32-Jährige. „Wir wollen uns am Ende des Tages nichts vorwerfen lassen.“ Die Vorgabe ist klar: Man wolle es dem haushohen Favoriten aus der Amperstadt in jedem Falle schwer machen.

Die Titelverteidigung fest im Blick hat derweil Felix Mayer. „Wir werden mit absoluter Seriosität an das Spiel gehen. Wir wollen unseren Titel aus dem Vorjahr verteidigen“, sagte der Coach des SC Olching. Die Favoritenrolle kann und will der 29-Jährige nicht abstreiten. Der Respekt vor den zwei Klassen tiefer spielenden Schöngeisingern ist aber dennoch da. Das Finale ist für den Sportclub auch das Ende einer intensiven Trainingswoche mit insgesamt drei Einheiten und einem Testspiel gegen Landesligist SV Aubing.

Schöngeising zeigt Elfmeter-Qualitäten

Auf dem Weg ins Finale räumte der SC Schöngeising die SpVgg Wildenroth (3:2), den SC Unterpfaffenhofen (8:7 nach Elfmeter-Schießen), den TSV Alling (4:2 nach Elfmeter-Schießen) und im Halbfinale schließlich den TSV Geiselbullach (2:1) aus dem Weg. Der SC Olching zeigte sich zu Beginn der Pokalreise mehr als torhungrig. Der ASV Biburg wurde mit 16:0, der FC Emmering mit 7:0 vom Platz gefegt. Deutlich knapper endeten die Partien im Viertelfinale gegen den SC Fürstenfeldbruck (3:1) und im Halbfinale gegen den einstigen Liga-Rivalen und bis vorletzte Saison Dauer-Pokalsieger SC Oberweikertshofen (7:6 nach Elfmeter-Schießen).

Die in der Vorschlussrunde unterlegenen Oberweikertshofener, die nach dem Abstieg des SC Olching nun die alleinige Nummer eins im Fußball-Landkreis sind, treffen im kleinen Finale (ab 15 Uhr) auf den TSV Geiselbullach. Gespielt wird ebenfalls in Landsberied. (Dirk Schiffner)