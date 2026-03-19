»Wir werden alles investieren« – Lauterhofen und Buch vor Wegweiser

Für den SV Lauterhofen (in gelb) steht nach der 0:3 Niederlage gegen Röslau das nächste richtungsweisende Duell gegen den TSV Nürnberg-Buch auf dem Plan. – Foto: Jonas Löffler

Mit dem Duell zwischen dem TSV Nürnberg-Buch und dem SV Lauterhofen steht am 26. Spieltag ein richtungsweisendes Aufeinandertreffen im Tabellenkeller der Landesliga Nordost an. Der Vorletzte aus Buch empfängt den nur vier Punkte besseren SVL. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um im Kampf um den Klassenerhalt den Anschluss nicht zu verlieren.

Das Hinspiel bleibt dabei als torreiches und intensives Aufeinandertreffen in Erinnerung: Lauterhofen setzte sich mit 3:2 durch, vor allem dank eines überragenden Alexander Wastl, der mit drei Treffern (14., 51., 61.) früh für klare Verhältnisse sorgte. Buch kämpfte sich jedoch zurück: Lukas Wagner (64.) und Petru Nadrag (90.+9) verkürzten spät, konnten die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Beim TSV Nürnberg-Buch ist nach zuletzt positiven Ergebnissen wieder Zuversicht spürbar. Teammanager Martin Siebentritt ordnet die letzten Wochen wie folgt ein: „Wir sehen seit dem Rückrundenstart wieder eine Mannschaft, die miteinander für einen anderen Platz kämpft und die Basics, die jetzt im Abstiegskampf wichtig sind, auf den Platz bringt: Einsatzbereitschaft, Kampf, Wille und die Jungs sind eben auch topfit.“

Nach einer schwierigen Hinrunde scheint sich die Mannschaft stabilisiert zu haben. „Wir haben nach dem unglücklich verlorenen Spiel gegen Ammerthal und auch dem unglücklichen Unentschieden gegen Buckenhofen jetzt gegen die Quelle einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht, um auch in den Köpfen der Jungs mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben und dass wir auch noch gewinnen können“, so Siebentritt weiter.

Vor heimischer Kulisse soll nun nachgelegt werden. „Wir wollen präsent auf unserem Platz zu Hause vorangehen. Wir wollen die Grundtugenden, die ich schon genannt habe, auf den Platz legen, wieder gefährlich nach vorne spielen, beziehungsweise einfach aus einer guten, gesicherten Grundordnung Zug zum Tor entwickeln.“

Personell kann Buch nahezu aus dem Vollen schöpfen, lediglich die Langzeitausfälle fehlen weiterhin.

Lauterhofen: Reaktion gefordert

Beim SV Lauterhofen ist die Ausgangslage klar: Nach der jüngsten Niederlage gegen Schlusslicht Röslau gilt es, schnell wieder in die Spur zu finden. „Das vergangene Wochenende war für uns natürlich extrem enttäuschend. Es hat auch lange gedauert, bis wir das verdaut hatten, aber seit Dienstag liegt der Fokus ganz klar wieder auf dem kommenden Spiel. Wir lassen uns von so einem Rückschlag nicht unterkriegen, die Mannschaft hat einen guten Charakter und wir werden das wiedergutmachen“, erklärt Achim Meyer.

Die Analyse fiel deutlich aus, der Blick richtet sich jedoch zum kommenden Match. „Am Samstag steht das nächste sehr wichtige Spiel an, und wir werden alles investieren. Ob man es Endspiel nennt oder nicht, für uns ist aktuell jede Partie entscheidend, weil wir so viele Punkte wie möglich holen wollen.“

Dabei wartet am kommenden Spieltag ein Gegner, der im Aufwind ist. „Buch ist gut in Form, das zeigen die knappen Ergebnisse. Wir wissen, was uns dort erwartet, und bereiten uns entsprechend intensiv darauf vor“, so Meyer.

Personell gibt es allerdings einige Fragezeichen: Der Einsatz von Alexander Wastl und Kapitän Philipp Gottschalk ist noch offen, Nils Henke fällt sicher aus. Dafür kehrt Torhüter Christoph Ortner nach seiner Rotsperre zurück in den Kader.

Duell auf Augenhöhe im Tabellenkeller

Die tabellarische Ausgangslage unterstreicht die Bedeutung der Partie: Buch steht mit 16 Punkten auf Rang 17, Lauterhofen hat als 16. vier Zähler Vorsprung. Ein Heimsieg könnte den Rückstand deutlich verkürzen, während Lauterhofen die Distanz nach unten ausbauen will.

Viel spricht für ein intensives, umkämpftes Spiel, in dem – wie so oft im Abstiegskampf – vor allem die auf beiden Seiten genannten Grundtugenden den Ausschlag geben könnten.



Der gesamte 26. Spieltag:

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Buckenhofen Buckenhofen FC Eintracht Münchberg Münchberg 15:00 PUSH

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr SG Quelle Fürth Quelle Fürth TSV Windeck 1861 Burgebrach Burgebrach 14:00 PUSH

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr SpVgg Mögeldorf 2000 Mögeldorf FC Vorwärts Röslau Röslau 14:00 PUSH