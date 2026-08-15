„Wir werden alles in die Waagschale werfen“ Hainberg empfängt Holtensen zum Duell zweier Auftaktsieger von NB · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Wolff

SC Hainberg empfängt am Sonntag den TSV Holtensen zum zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4. Beide Mannschaften haben ihr erstes Saisonspiel gewonnen. Hainberg setzte sich bei der SG Bergdörfer mit 4:3 durch, Holtensen bezwang bereits am Freitag die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen mit 3:2. Nun geht es für beide darum, den gelungenen Start zu bestätigen.

Morgen, 15:00 Uhr SC Hainberg SC Hainberg TSV Holtensen TSVHoltensen 15:00 PUSH

Für Timm Wünsch, Trainer des SC Hainberg, besitzt die Partie dennoch einen besonderen Charakter. „Das erste Heimspiel der Saison ist immer etwas Besonderes“, sagt Wünsch. Nach dem erfolgreichen Auftakt in Bergdörfer soll nun auch vor den eigenen Zuschauern ein guter Start gelingen.

Dabei erwartet Hainbergs Trainer einen Gegner, der sich bereits zum Saisonbeginn als unangenehme Aufgabe erwiesen hat. Holtensen sei „zu Beginn ein schwer zu bespielender Gegner, der gut in die Saison gestartet ist“, erklärt Wünsch. Für Hainberg geht es nun darum, den Schwung aus dem Auswärtssieg auf den eigenen Platz zu übertragen. Wünsch formuliert die Erwartungen an seine Mannschaft deutlich: „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um zuhause gut zu starten, unseren Zuschauern tollen Fußball zu bieten und als Mannschaft erfolgreich zu sein.“