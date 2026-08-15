SC Hainberg empfängt am Sonntag den TSV Holtensen zum zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4. Beide Mannschaften haben ihr erstes Saisonspiel gewonnen. Hainberg setzte sich bei der SG Bergdörfer mit 4:3 durch, Holtensen bezwang bereits am Freitag die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen mit 3:2. Nun geht es für beide darum, den gelungenen Start zu bestätigen.
Für Timm Wünsch, Trainer des SC Hainberg, besitzt die Partie dennoch einen besonderen Charakter. „Das erste Heimspiel der Saison ist immer etwas Besonderes“, sagt Wünsch. Nach dem erfolgreichen Auftakt in Bergdörfer soll nun auch vor den eigenen Zuschauern ein guter Start gelingen.
Dabei erwartet Hainbergs Trainer einen Gegner, der sich bereits zum Saisonbeginn als unangenehme Aufgabe erwiesen hat. Holtensen sei „zu Beginn ein schwer zu bespielender Gegner, der gut in die Saison gestartet ist“, erklärt Wünsch.
Für Hainberg geht es nun darum, den Schwung aus dem Auswärtssieg auf den eigenen Platz zu übertragen. Wünsch formuliert die Erwartungen an seine Mannschaft deutlich: „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um zuhause gut zu starten, unseren Zuschauern tollen Fußball zu bieten und als Mannschaft erfolgreich zu sein.“
Damit richtet sich der Blick des Trainers nicht allein auf das Ergebnis. Der erste Heimauftritt soll auch sportlich den Ansprüchen des SC Hainberg gerecht werden. Nach dem 4:3 in Bergdörfer bietet sich der Mannschaft die Gelegenheit, ihren Saisonstart mit einem weiteren Erfolg zu bestätigen und dabei einen ansehnlichen Fußball zu spielen.
Am Sonntag um 15 Uhr kommt es auf dem Platz des SC Hainberg zum direkten Duell. Für Wünsch steht fest, wie seine Mannschaft auftreten soll: mit dem Anspruch, vor den eigenen Zuschauern gut in die Saison zu starten und als Mannschaft erfolgreich zu sein.