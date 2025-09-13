„Wir werden alles in die Waagschale werfen“

Wenn am Sonntag um 15:00 Uhr die TSG Bad Harzburg den SV Wendessen empfängt, stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die im bisherigen Saisonverlauf noch nicht zur erhofften Konstanz gefunden haben. Bad Harzburg rangiert mit acht Punkten aus fünf Spielen auf Tabellenplatz acht, während Wendessen bislang erst vier Zähler sammeln konnte und auf Rang zwölf liegt.

SVW-Trainer Pascal Goß schätzt die Ausgangslage realistisch ein: „Bad Harzburg hat sich glaube ich auch einen deutlich besseren Start ausgemalt, ähnlich wie wir. Jetzt treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ihren eigenen Erwartungen etwas hinterherhängen.“ Besonders die personelle Situation macht dem Coach zu schaffen. Mit Stürmer Leon Grabowski fällt ein wichtiger Angreifer aus, weitere Spieler fehlen verletzungsbedingt oder sind fraglich. „Kadertechnisch sieht es nicht rosig bei uns aus“, so Goß, „aber wir werden wieder alles in die Waagschale werfen, was wir haben.“

Trotz der schwierigen Voraussetzungen bleibt die Marschroute klar: Wendessen will über Einsatzbereitschaft und Willenskraft bestehen und in Bad Harzburg Zählbares mitnehmen. „Wir werden versuchen, über unsere Tugenden zu kommen – über den Einsatz, über den Willen, über die Kraft“, betont Goß.

Die TSG Bad Harzburg wiederum möchte mit einem Heimsieg Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Nach zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage sind die Gastgeber zwar solide gestartet, doch auch sie haben noch Luft nach oben. Gegen Wendessen soll vor heimischer Kulisse ein positives Ergebnis her.

Für beide Teams geht es damit nicht nur um Punkte, sondern auch um ein Signal für den weiteren Saisonverlauf. Ein Sieg könnte den Blick nach oben freimachen, eine Niederlage hingegen die Sorgen vergrößern.