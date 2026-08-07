„Wir werden alles für eine Überraschung tun“

– Foto: Daniel Salinger

Die Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 beginnt ihre neue Spielzeit, und am ersten Spieltag kommt es zu einer interessanten Begegnung. Am Sonntag, dem 09. August 2026, um 15:00 Uhr, empfängt der FC Blau Gelb Asse den MTV Wolfenbüttel II.

Der MTV Wolfenbüttel II beendete die Saison 2025/26 als Meister mit 72 Punkten aus 30 Spielen (22 Siege, 6 Unentschieden, 2 Niederlagen) und einer beeindruckenden Bilanz von 113 erzielten Treffern bei nur 38 Gegentoren.

Der FC Blau Gelb Asse steigt als Aufsteiger aus der Nordharzliga in die Bezirksliga auf. Somit trifft der klare Aufstiegsfavorit auf einen motivierten Aufsteiger, der für eine Überraschung sorgen will. Doch auch letzte Saison konnten sich zwei der drei Aufsteiger im oberen Mittelfeld festsetzen, daher muss sich Asse also vor niemandem verstecken.

Dennis Keihe, Trainer des FC Blau Gelb Asse, weiß vor dem Saisonstart was er vom ersten Gegner erwarten kann. „Mit MTV kommt natürlich für mich gleich der Liga-Primus zu uns nach Hause. Das ist natürlich ein schweres Brett. Gerade mit den Leuten die jetzt auch noch dazugekommen sind aus der Ersten oder von außerhalb, haben sie natürlich eine Bombenmannschaft“, sagt Keihe.

Der Trainer macht die Erwartung klar: „Wir werden alles dafür tun da natürlich für eine Überraschung zu sorgen und uns dementsprechend auch gegen stellen mit vielleicht ein, zwei Ideen, die uns in den Kopf gekommen sind. Und dann wird man am Ende sehen, was denn bei rumgekommen ist.“

Keihe betont die Motivation seiner Mannschaft: „Die Jungs sind motiviert, haben Bock, haben fast alle – nicht ganz, aber fast alle – an Bord. Und wer mich kennt, weiß, dass ich immer gewinnen will, egal wer kommt. Das wissen meine Jungs auch, und die fühlen genauso.“ Gegen den Titelfavoriten wird es so eine Motivation und Überzeugung brauchen um bestehen zu können.

Er fügt hinzu: „Wir werden natürlich alles dafür tun, wie ich schon sagte, eventuell für eine Überraschung zu sorgen. Aber das sind halt auch Gegner, bei denen man nur gewinnen kann. Wichtig ist, dass wir gegen andere Mannschaften die Punkte holen und nicht gegen den klaren Aufstiegsfavoriten.“

Auf der anderen Seite zeigt sich Massimo Soranno, der neue Trainer des MTV Wolfenbüttel II (vorher FG Vienenburg-Wiedelah, einer der beiden Aufsteiger die sich oben festgesetzt haben in der letzten Saison), vorbereitet. „Wir freuen uns auf die neue Saison und fühlen uns bereit. Mit Blau-Gelb Asse erwarten wir einen Gegner, der es mit Sicherheit sehr kompakt machen wird und physisch dagegenhalten wird“, sagt Soranno.

Alles ist angerichtet für die neue Saison beginnend mit einem Spiel á la David gegen Goliath. Anpfiff ist um 15:00 Uhr.