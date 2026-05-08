„Wir werden alles daransetzen..."

Am 27. Spieltag empfängt der SV Arminia Vechelde den TSV Wipshausen zu einem direkten Duell im unteren Tabellenbereich. Während Vechelde seine stabile Rückrunde fortsetzen will, kämpfen die Gäste um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld.
Die tabellarische Situation verspricht ein Spiel mit hoher Bedeutung. Der SV Arminia Vechelde geht mit 28 Punkten als Tabellenzwölfter in die Partie, unmittelbar dahinter folgt Aufsteiger TSV Wipshausen mit 25 Punkten auf Rang 13.
Ein Sieg der Gastgeber würde den Vorsprung auf sieben Zähler anwachsen lassen und für zusätzliche Sicherheit sorgen. Wipshausen könnte mit einem Auswärtserfolg hingegen bis auf einen Punkt heranrücken und neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen.
Die Formkurve spricht zuletzt leicht für die Gastgeber. Vechelde trotzte am vergangenen Spieltag dem Tabellenzweiten TSV Wendezelle ein 2:2 ab und bestätigte damit die verbesserte Verfassung der vergangenen Wochen. Bereits zuvor hatte die Mannschaft mehrfach gezeigt, defensiv stabiler aufzutreten als noch in der Hinrunde.
Auch Wipshausen sammelte zuletzt einen Punkt, kam gegen den FC SF Rautheim allerdings nicht über ein 1:1 hinaus. Insgesamt bleibt die Defensive mit 58 Gegentreffern eine der größten Baustellen der Gäste.
Das erste Aufeinandertreffen verlief aus Sicht Vecheldes äußerst enttäuschend. Wipshausen gewann das Hinspiel deutlich mit 6:0 und feierte damit einen der höchsten Siege seiner Saison. Filbrandt traf doppelt, hinzu kamen Treffer von Brennecke, Klinke, Witte und Doerger.
Für Vechelde bietet sich nun die Gelegenheit zur sportlichen Wiedergutmachung.
Wipshausens Trainer Andreas Laurer erwartet eine schwierige Aufgabe. „Vechelde spielt bisher eine sehr gute Rückrunde“, sagte der Trainer vor der Begegnung. Besonders der Trainerwechsel sowie personelle Veränderungen hätten die Mannschaft stabilisiert.
Gleichzeitig verwies Laurer auf die Bedeutung der Partie für beide Teams: „Dennoch braucht Vechelde, genau wie wir, die Punkte für den Klassenerhalt.“
Trotz der schwierigen Ausgangslage formuliert der Gästetrainer ein klares Ziel: „Wir werden alles daransetzen, um mit einem Sieg den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen.“
Angesichts der engen Tabellenkonstellation dürfte die Begegnung vor allem von Intensität und hoher Laufbereitschaft geprägt sein. Für beide Mannschaften geht es weniger um spielerischen Glanz als um wichtige Punkte im Saisonendspurt.