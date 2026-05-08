„Wir werden alles daransetzen..." Beide Mannschaften benötigen dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Am 27. Spieltag empfängt der SV Arminia Vechelde den TSV Wipshausen zu einem direkten Duell im unteren Tabellenbereich. Während Vechelde seine stabile Rückrunde fortsetzen will, kämpfen die Gäste um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld.

Die tabellarische Situation verspricht ein Spiel mit hoher Bedeutung. Der SV Arminia Vechelde geht mit 28 Punkten als Tabellenzwölfter in die Partie, unmittelbar dahinter folgt Aufsteiger TSV Wipshausen mit 25 Punkten auf Rang 13. Ein Sieg der Gastgeber würde den Vorsprung auf sieben Zähler anwachsen lassen und für zusätzliche Sicherheit sorgen. Wipshausen könnte mit einem Auswärtserfolg hingegen bis auf einen Punkt heranrücken und neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen.

Vechelde mit stabilerer Rückrunde Die Formkurve spricht zuletzt leicht für die Gastgeber. Vechelde trotzte am vergangenen Spieltag dem Tabellenzweiten TSV Wendezelle ein 2:2 ab und bestätigte damit die verbesserte Verfassung der vergangenen Wochen. Bereits zuvor hatte die Mannschaft mehrfach gezeigt, defensiv stabiler aufzutreten als noch in der Hinrunde. Auch Wipshausen sammelte zuletzt einen Punkt, kam gegen den FC SF Rautheim allerdings nicht über ein 1:1 hinaus. Insgesamt bleibt die Defensive mit 58 Gegentreffern eine der größten Baustellen der Gäste.