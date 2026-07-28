"Wir werden alles dafür tun, um ein gutes Spiel zu liefern"

Stephan Steinhauser – Foto: VfB Friedrichshafen

Der VfB Friedrichshafen startet mit einem besonderen Pflichtspiel in die neue Saison. Der Verbandsligist empfängt am morgigen Mittwoch, 29. Juli, um 19 Uhr den SSV Ulm 1846 Fußball aus der Regionalliga Südwest in der zweiten Runde des WFV-Pokals. Gespielt wird im Zeppelinstadion in Friedrichshafen. Für beide Mannschaften ist es das erste Pflichtspiel der Saison, da sowohl der VfB als auch der SSV Ulm in der ersten Pokalrunde ein Freilos hatten.

Für Friedrichshafen ist das Duell nicht nur sportlich anspruchsvoll, sondern auch ein Spiel mit besonderer Anziehungskraft. Trainer Stephan Steinhauser beschreibt die Ausgangslage entsprechend klar: „Die Vorfreude ist natürlich riesig, da wir mit dem SSV Ulm das wohl attraktivste und mit das schwierigste Los haben. Ulm war vor kurzem noch in der 2. Bundesliga, was das Spiel natürlich noch interessanter und größer macht. Daher hoffen wir natürlich auf viele Zuschauer und wir werden natürlich alles dafür tun, um den zahlreichen Zuschauern ein gutes Spiel zu liefern.“

Schon in der Saison 2021/2022 trafen beide Vereine im WFV-Pokal aufeinander. Damals gewann der SSV Ulm in der dritten Runde mit 6:0. Auf dem Papier scheint es eine klare Sache zu sein: Ulm kommt aus der Regionalliga, Friedrichshafen aus der Verbandsliga. Die Mannschaft will sicher aber laut Steinhauser auf keinen Fall verstecken. „Natürlich sind die Rollen aufgrund der Ligazugehörigkeiten klar verteilt. Aber wir wollen natürlich das Spiel offen halten, aktiv sein und mit absoluter Überzeugung auftreten. Die Mannschaft wird am Mittwoch alles auf dem Platz lassen und mutig auftreten. Wofür es dann letztendlich reicht, werden wir nach dem Spiel sehen.“

Vorbereitung mit Höhen und Tiefen

Der VfB Friedrichshafen hat intensive Wochen hinter sich. Steinhauser bewertet die Vorbereitung differenziert. „Wie in jeder Vorbereitung gibt es Höhen und Tiefen. Wir hatten drei sehr intensive Wochen und haben hauptsächlich im konditionellen Bereich gearbeitet und natürlich auch taktische Schwerpunkte gesetzt. So liefen dann letztendlich auch die Testspiele. Neben schwachen Auftritten wie gegen den FC Rielasingen oder den FC Ravensburg gab es zuletzt auch einen sehr starken Auftritt gegen den FC Holzhausen, bei dem wir schon sehr nah an unsere eigentliche Spielweise herangekommen sind. Wir arbeiten weiter und werden zum Saisonstart bereit sein.“

Personelle Situation vor dem Pokalabend

Personell ist die Lage beim VfB nicht vollständig entspannt, auch wenn sich die Situation nach Aussage des Trainers verbessert. „Die personelle Lage wird von Woche zu Woche besser. Gegen Ulm werden neben dem langzeitverletzten Eugen Strom auch Marian Pfluger und Marcel Scheuböck ausfallen. Beide sind zwar wieder im Training, aber ein Einsatz kommt noch zu früh. Nicolai Weissenbacher ist noch fraglich. Hier werden wir die Trainingseinheiten am Montag und Dienstag abwarten.“

Ein Spiel mit besonderem Aufwand

Auch organisatorisch ist die Partie für den VfB Friedrichshafen nochmal etwas ganz anderes. „Natürlich steht hinter solchen Spielen ein größerer organisatorischer Aufwand als in regulären Ligaspielen. Unser Stadion bietet aber für solche Spiele natürlich sehr gute Voraussetzungen. Vielen Dank an alle Helfer, die im Hintergrund mitarbeiten, damit dieses Spiel für alle Zuschauer und die Mannschaft ein Highlight wird.“

Steinhauser formuliert eine klare Erwartung an den Auftritt seiner Mannschaft: „Die Zuschauer werden eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die alles investieren wird und mutig auftreten wird.“ Für Friedrichshafen beginnt die Pflichtspielsaison damit gegen einen Gegner, der sportlich über dem VfB steht, dem Abend aber gerade deshalb seinen besonderen Reiz gibt.