Nach der herausragenden letzten Saison (Platz 1, 75 Punkte) und dem unerwarteten Nicht-Aufstieg in die Landesliga geht es für Hillerse in eine weitere Bezirksliga-Saison. Mit 118:36 Toren stellte die Mannschaft zudem die beste Offensive und die beste Tordifferenz der Liga. Für die neue Saison beginnt diese Bilanz jedoch wieder bei null.

Entsprechend zurückhaltend äußert sich Co-Trainer Felix Schrader zum ersten Gegner. „Zum Gegner möchte ich im Vorfeld gar nicht allzu viel sagen. Westerbeck ist neu in der Liga und wir werden sehen, wie sie das Spiel angehen werden.“ Statt auf ein unbeschriebenes Blatt, richtet Schrader den Blick deshalb auf die eigene Mannschaft: „Für uns steht der Fokus auf der eigenen Leistung. Es ist wichtig, dass wir gut in die Saison starten.“

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit verlief auch für Hillerse dabei nicht unter optimalen Bedingungen. „Die Vorbereitung war aufgrund der kurzen Sommerpause und vieler Urlauber nicht ganz einfach“, erklärt der Co-Trainer. Dennoch überwiegt nun die Vorfreude auf den Pflichtspielstart: „Trotz allem freuen wir uns, dass es endlich wieder losgeht und wir werden ab der ersten Minute Gas geben.“

Damit ist die Marschroute für den Auftakt klar formuliert. Der Meister der Vorsaison will sich beim neuen Ligakonkurrenten nicht von der ungewohnten Ausgangslage beeinflussen lassen, sondern vor allem die eigene Leistung auf den Platz bringen. Am Sonntag um 15 Uhr wird sich zeigen, wie Hillerse in die neue Saison startet und ob sie die Leistung der letzten Saison aufrecht erhalten können