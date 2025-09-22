„Wir waren zu passiv“

Die Partie begann ausgeglichen, Rotenberg hat die erste große Chance, die Schlussmann Leo Karl Lüdecke allerdings stark pariert. Danach nutzten die Gäste vom TSV ihre Chancen konsequent. Maximilian Purschke (24.) und Lino Häger (26.) trafen binnen weniger Minuten zur 2:0-Führung. „Wir waren da total effektiv, machen nach zwei Chancen zwei Tore und haben das Spiel eigentlich auch sehr gut im Griff“, resümierte Heberling. Doch ein schwerer Fehler im Spielaufbau brachte Rotenberg zurück ins Spiel: Pascal Schiller nutzte das Missverständnis zum 1:2 (32.).

Nach der Pause stellte Nico Diedrich den alten Abstand wieder her (48.). „Das Spiel schien dann eigentlich relativ sicher“, so Heberling, der zugleich den Vorlagengeber Jannik Meck hervorhob: „Alle drei Tore hat er mit super Einzelaktionen vorbereitet.“ Doch Landolfshausen/Seulingen agierte fortan zu passiv. Rotenberg witterte seine Chance – und nutzte zwei Standards: Andre Diederich traf per direktem Freistoß aus etwa 18 Metern (58.) und Mattis Mühlhaus (64.) veredelt eine Freistoßflanke per Kopf.

In einer hitzigen Schlussphase schwächten sich die Gäste zusätzlich durch eine Rote Karte nach einer Notbremse. Rotenberg hatte sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, doch das vermeintliche Tor wurde aberkannt, da Lüdecke vorher die Hand auf dem Ball hatte.

Heberling ärgerte sich über das Verhalten seiner Mannschaft nach dem 3:1: „Wir sind zu passiv geworden und haben den Gegner viel zu viel gewähren lassen und ihnen zu wenig unser Spiel aufgedrückt."

Mit dem Punktgewinn bleibt der TSV Landolfshausen/Seulingen zwar Tabellenzweiter (16 Punkte), verpasst jedoch, Druck auf Spitzenreiter Hainberg auszuüben. Rotenberg bleibt trotz des Punktes zunächst auf Platz 15.

„Wir müssen lernen, solche Spiele zu Ende zu spielen und die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen“, betonte Heberling. „Jetzt gilt es, den Fokus nach vorne zu richten – am Mittwoch wollen wir gegen Lenglern die verlorenen Punkte wieder gutmachen.“