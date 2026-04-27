„Wir waren von der ersten Sekunde an da“ TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II überrollt den TSV Burgdorf mit 6:2 von red · Heute, 16:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Frühe Trefferflut entscheidet die Partie bereits vor der Pause – Krähenwinkel nutzt seine Chancen konsequent und setzt ein deutliches Zeichen.

Ein Spiel, das früh entschieden ist: Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II schlägt den TSV Burgdorf mit 6:2 – und rückt damit auf Rang vier vor. „Wir waren von der ersten Sekunde an da, waren brutal effektiv und machen aus den ersten vier Chancen vier Tore“, sagt Kai Schmidt und beschreibt eine Anfangsphase, die kaum Raum für Gegenwehr ließ. Bereits nach 17 Minuten stand es 4:0: Luca Sander traf in der ersten Minute, ein Eigentor von Robin Günther (7.), Julian Bödeker (14.) und Louis Chinonso Jiwuaka (17.) legten nach.

Krähenwinkel dominierte die Partie vollständig. „Wir überrennen sie quasi, die wussten gar nicht, wo vorne und hinten ist“, so Schmidt. Selbst ungewöhnliche Maßnahmen änderten daran nichts: „Der Trainer hat dann beim 3:0, während wir noch gejubelt haben, eine Auszeit genommen – das habe ich so auch noch nie erlebt. Hat seine Jungs zusammengeholt, das hat aber nicht viel gebracht.“ Bis zur Pause wurde das Ergebnis weiter ausgebaut. Erneut traf ein Burgdorfer ins eigene Netz – wieder Robin Günther (34.) – und stellte auf 5:0. „Wir gehen mit 5:0 in die Halbzeit, das hätte auch ein, zwei Tore höher sein können.“