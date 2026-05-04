Die Ausgangslage war klar: Der Heeslinger SC ging als Tabellenzweiter mit 53 Punkten in den 28. Spieltag, der MTV Wolfenbüttel als Zwölfter mit 32 Zählern. Auf dem Platz jedoch präsentierte sich der Außenseiter von Beginn an als das entschlossenere Team – und belohnte sich mit einem überraschenden Auswärtssieg. Frühe Kontrolle und Führung trotz Unterzahl Wolfenbüttel agierte von Beginn an mutig, störte den Favoriten früh und nutzte Ballverluste konsequent. Trainer Deniz Dogan sah eine konzentrierte Anfangsphase seiner Mannschaft: „Wir waren von der ersten Minute wach. Heeslingen wusste nicht, was sie gegen unser Anlaufen machen sollten, haben viele Fehler gemacht.“

Die Gäste kamen so immer wieder zu gefährlichen Umschaltsituationen. In der 33. Minute brachte Mohamadou den MTV folgerichtig mit 1:0 in Führung. Auch danach blieb Wolfenbüttel griffig – bis zur 40. Minute: Nach einem Foulspiel sah Moslener die Rote Karte, die Partie kippte scheinbar zugunsten der Gastgeber. Doch auch in Unterzahl verteidigte der MTV diszipliniert. „Die langen Bälle von Heeslingen waren nicht ungefährlich, aber das haben wir ganz gut gemacht“, sagte Dogan.