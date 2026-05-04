Die Ausgangslage war klar: Der Heeslinger SC ging als Tabellenzweiter mit 53 Punkten in den 28. Spieltag, der MTV Wolfenbüttel als Zwölfter mit 32 Zählern. Auf dem Platz jedoch präsentierte sich der Außenseiter von Beginn an als das entschlossenere Team – und belohnte sich mit einem überraschenden Auswärtssieg.
Frühe Kontrolle und Führung trotz Unterzahl
Wolfenbüttel agierte von Beginn an mutig, störte den Favoriten früh und nutzte Ballverluste konsequent. Trainer Deniz Dogan sah eine konzentrierte Anfangsphase seiner Mannschaft: „Wir waren von der ersten Minute wach. Heeslingen wusste nicht, was sie gegen unser Anlaufen machen sollten, haben viele Fehler gemacht.“
Die Gäste kamen so immer wieder zu gefährlichen Umschaltsituationen. In der 33. Minute brachte Mohamadou den MTV folgerichtig mit 1:0 in Führung. Auch danach blieb Wolfenbüttel griffig – bis zur 40. Minute: Nach einem Foulspiel sah Moslener die Rote Karte, die Partie kippte scheinbar zugunsten der Gastgeber.
Doch auch in Unterzahl verteidigte der MTV diszipliniert. „Die langen Bälle von Heeslingen waren nicht ungefährlich, aber das haben wir ganz gut gemacht“, sagte Dogan.
Mohamadou trifft doppelt – turbulente Schlussphase
Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv und zunehmend hektisch. Heeslingen versuchte, die Überzahl auszuspielen, fand jedoch kaum Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gäste. Stattdessen schlug erneut Wolfenbüttel zu: Mohamadou erhöhte in der 63. Minute auf 2:0.
In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Nach einer Notbremse sah Heeslingens Althausen in der 84. Minute die Rote Karte, wenig später musste auch Böntgen mit Gelb-Rot vom Platz (90.). In der Nachspielzeit gelang Stüve noch der Anschlusstreffer zum 1:2 (90.+3), mehr jedoch nicht.
Dogan sprach von einer außergewöhnlich intensiven Begegnung: „Das Spiel war heute sehr turbulent, ein intensives Spiel.“
Mit dem Sieg klettert der MTV Wolfenbüttel auf 35 Punkte und verschafft sich im Tabellenkeller Luft. Der Heeslinger SC bleibt trotz der Niederlage bei 53 Zählern auf Rang zwei, verpasst jedoch die Chance, im Aufstiegsrennen weiter zu verkürzen.