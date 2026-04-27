„Wir waren unfassbar griffig“: Underdog Fallersleben schockt Lupo

Schon mit dem Anpfiff setzte Fallersleben den Ton. „Wir sind ab Minute 1 sehr gut in die Partie reingekommen, waren sofort intensiv in den Zweikämpfen, waren laut“, sagte Trainer Cedric Wienhold und verwies auf die Wirkung: „Die Körpersprache war unfassbar gut, auch von außen von der Bank.“ Diese Präsenz zahlte sich schnell aus. In der 7. Minute brachte Malik Ibrahim die Gastgeber in Führung.

Lupo fand dagegen kaum ins Spiel. „Ich glaube, dass Lupo uns so einen Tick unterschätzt hat“, sagte der Fallersleber Coach. Im Aufbau fehlten Lösungen: „Sie haben es nach dem Aufbau sofort nach zwei, drei Stationen lang gespielt, wo der Ball dann entweder ins Seitenaus, ins Toraus oder sofort in unsere Füße kam.“ Dadurch konnte Fallersleben immer wieder anlaufen und das Spiel kontrollieren.

In der ersten Halbzeit blieb das Bild eindeutig. Fallersleben drückte, ließ Ball und Gegner laufen und kam zu weiteren Möglichkeiten. Nach rund einer halben Stunde bot sich die große Chance zum Ausbau der Führung. „Wir kriegen dann völlig zurecht einen Handelfmeter“, so Cedric Wienhold. Leon Geffert traf jedoch nur das Lattenkreuz. „Sonst würde es da schon 2:0 stehen“, sagte der Trainer, der kurzzeitig eine Reaktion befürchtete: „Wir hatten dann so ein bisschen Bedenken, dass uns das von der Straße abbringt.“

Das Gegenteil trat ein. Fallersleben blieb präsent, erhöhte den Druck und belohnte sich kurz vor der Pause. Über eine Kontersituation legte Joris Olivier quer auf Fabian Beck, der in der 40. Minute zum 2:0 einschob. „Das ist natürlich ein super Zeitpunkt gewesen, kurz vor der Halbzeit“, sagte der Coach.

Mit der Führung im Rücken blieb die Herangehensweise klar. „Wir haben in der Kabine gesagt, es waren jetzt nur 45 Minuten. Wir wissen, dass wir noch mehr investieren müssen“, so Wienhold, der gleichzeitig mehr Gegenwehr von Lupo erwartete: „In der ersten Halbzeit wirkte es tatsächlich so ein bisschen leblos.“

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Fallersleben blieb dominant und spielte weiter nach vorn. „Nach Anpfiff der zweiten Halbzeit haben wir gleich da weitergemacht“, sagte der Trainer. Früh ergaben sich weitere Möglichkeiten, ehe in der 60. Minute die Entscheidung fiel: Nach einer Ecke traf Leon Geffert zum 3:0.

Lupo kam nur sporadisch zu Ansätzen. Ein Pfostentreffer blieb die einzige nennenswerte Aktion. „Ansonsten hatten sie zu dem Zeitpunkt auch bisher rein gar nichts“, ordnete der Fallersleben-Trainer ein. Auch insgesamt blieb die Offensivbilanz überschaubar: „Max Mohnke hatte glaube ich, im Spiel drei Torschüsse aufs Tor bekommen. Davon waren zwei außerhalb des Sechzehners.“

In der Schlussphase kontrollierte Fallersleben das Geschehen, verpasste aber weitere Treffer. „Wir wollten auch noch mehr Tore erzielen, was uns am Ende aber nicht gelungen ist, weil der Dustin Scalogna wirklich noch zwei, drei gut rausholt“, sagte Cedric Wienhold.

Die Bewertung fiel entsprechend eindeutig aus: „Wir gewinnen das Spiel 3:0, absolut verdient.“ Entscheidender Faktor sei die durchgängige Intensität gewesen. „Wir waren über 90 Minuten lang präsent, haben jeden Zweikampf angenommen“, so der Trainer, der die Leistung insgesamt hoch einordnete: „Gegen den Tabellendritten 3:0 so souverän zu gewinnen und der Mannschaft so wenig Chancen zu ermöglichen, das war wirklich sehr gut.“

Mit dem Sieg verbessert sich der VfB Fallersleben II auf 28 Punkte und verschafft sich Luft im Tabellenkeller. „Wir haben jetzt einen guten Puffer mit acht Punkten“, sagte Wienhold und blickte voraus: „Wenn wir gewinnen, können wir auf elf Punkte wegrutschen. Das wäre fast schon der sichere Nicht-Abstieg.“

Am kommenden Spieltag tritt der VfB Fallersleben II bei FC Brome an und hat eben jene Chance sich weiter abzusetzen. Lupo Martini II empfängt den HSV Hankensbüttel im Kampf um Platz drei.