„Wir waren schon tot“: Putzbrunn feiert Keeper nach sensationeller Relegation

Nach 90 Minuten in diesem Relegationsspiel, das hin und her gewogt ist wie eine Nussschale bei starkem Wellengang, ist der Putzbrunner SV in die A-Klasse abgestiegen. Denken alle. Schließlich liegt das Team gegen den SC Baldham-Vaterstetten II mit 2:3 hinten – und das, nachdem der PSV bereits zweimal geführt hat.

„Wir waren schon tot“, wird Trainer Markus Holdinger später einräumen. Doch dann feiert seine Elf die Wiederauferstehung: Erst trifft Benedikt Rößler in der Nachspielzeit zum 3:3, dann wähnt sich Putzbrunn nach dem 4:3 in der Verlängerung schon wie der sichere Sieger, nur sich umgehend das 4:4 einzufangen. Im Elfmeterschießen avanciert Torwart Daniel Stacheter schließlich zum Helden, weil er seinen PSV zu einem 8:5-Sieg und damit zum Ligaverbleib in der Kreisklasse 6 führt.

„Es war ein sensationelles Relegationsspiel, in dem ich tausend Tode gestorben bin“, resümiert Holdinger, nachdem sich sein Team auf die denkbar spektakulärste Art und Weise durchgesetzt hat. „Außerdem war es ein Spiegelbild unserer Saison.“

Denn in dieser sah der PSV nach einer verkorksten Hinrunde schon wie ein sicherer Absteiger aus. Doch dank einer Aufholjagd im neuen Jahr hatte das Team den Ligaverbleib plötzlich wieder in der eigenen Hand – vergeigte ihn aber durch zwei Pleiten im Saisonfinale. Daraufhin musste Putzbrunn in die Relegation, in der Benedikt Rößler und Yanis Mohamed die Gastgeber vor 250 Zuschauern im ersten Durchgang zweimal in Führung bringen.

Doch nicht nur gelingt Baldham jeweils der Ausgleich, sondern in der 86. Minute fällt gar noch das 2:3 für die Gäste. „Da habe ich gedacht: Das gibt’s doch nicht!“, sagt Holdinger. Und auch in der Folge kommt der Coach nicht mehr heraus aus dem Staunen – und aus dem Jubeln.

So köpft erneut Rößler in der 91. Minute eine Flanke zum 3:3 ein und schickt die Partie dadurch in die Verlängerung. In dieser bringt Sebastian Süß den PSV ein drittes Mal an diesem Nachmittag in Führung – doch erneut kann Baldham kontern. Beim Stand von 4:4 nach 120 Minuten muss somit das Duell vom Kreidepunkt die Entscheidung bringen, und in diesem schwingt sich PSV-Keeper Daniel Stacheter zum prägenden Spieler auf.

„Ich habe ihm vor dem Elfmeterschießen gesagt: Das ist jetzt dein Ding!“, verrät Markus Holdinger. Und tatsächlich pariert der Torwart zwei Strafstöße, während seine Kollegen keine Nerven zeigen. Und so kann Leonel Antonio Morais als vierter Schütze seines Teams mit dem 8:5 endgültig den Deckel auf den ersehnten Klassenerhalt für Putzbrunn schrauben.