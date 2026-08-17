„Wir waren schon die bessere Mannschaft“: Hankensbüttel siegt

Hankensbüttels Kapitän Jannis Hardel sah seine Mannschaft über weite Strecken als das bessere Team. „Eigentlich kann ich genau das bestätigen, was ich im Vorbericht schon zu dir gesagt hatte. Wir waren schon die bessere Mannschaft.“ Dennoch war Ehmen gerade nach dem Rückstand gefährlich. Die Gäste hatten nach Angaben ihres Trainers Antonio Renelli in der ersten Halbzeit zwei große Torchancen. Sein Plan war dabei bewusst defensiv ausgerichtet: „Erste Halbzeit wollten wir Hankensbüttel kommen lassen und defensiv kompakt arbeiten und auf den Umschaltmoment warten.“

Nach dem Seitenwechsel erwischte der HSV den besseren Start. In der 51. Minute erhöhte Marvin Schiller auf 2:0. „Zweite Halbzeit bekommen wir zu schnell das 2:0, was Hankensbüttel gut macht.“ bemängelt Renelli.

Doch während Ehmen seine Möglichkeiten nicht nutzen konnte, schlug Hankensbüttel zu. „Wir hatten zwei Top-Torchancen erste Halbzeit und Hankensbüttel macht mit der ersten Chance das Tor“, sagte Antonio Renelli.

Doch der TSV Ehmen gab sich damit nicht geschlagen. Zehn Minuten später gelang Lion Zhitija der Anschlusstreffer zum 1:2. Damit kippte die Partie zunehmend. Ehmen erhöhte den Druck und setzte Hankensbüttel in der Defensive unter Stress. Jannis Hardel beschrieb die Phase offen: „Ehmen wurde noch mal relativ stark, als sie den Anschlusstreffer gemacht hatten. Da haben wir uns ein bisschen hinten einmummeln lassen. Dadurch hatten die auch ein, zwei Standards oder Flanken, die sie noch gebracht haben. Wo wir das ganz gut verteidigt haben, aber es natürlich auch zu der einen oder anderen brenzligen Situation noch kam“, sagte Jannis Hardel.

Auch Antonio Renelli sah seine Mannschaft in dieser Phase deutlich verbessert. „Danach 25 Minuten Spiel auf ein Tor, machen schnell den Anschluss und danach haben wir das Tempo erhöht und vier, fünf Top-Torchancen liegen lassen.“ Die mangelnde Chancenverwertung sollte sich für Ehmen noch rächen.

Denn in der 80. Minute sorgte Nils Dammann mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Der HSV stellte auf 3:1 und nahm dem TSV damit einen großen Teil seiner Hoffnung auf den Ausgleich. Für Jannis Hardel war der Sieg damit klar: „Dann haben wir eigentlich den Deckel drauf gemacht mit dem 3:1.“

Auch danach ließ sich Ehmen nicht hängen. Für Hankensbüttels Kapitän war gerade diese Reaktion der Gäste bemerkenswert: „Aber trotzdem Kompliment an Ehmen, muss ich auch sagen, dass sie die ganze Zeit weitergemacht haben. Also wir machen das 3:1 und die hören nicht auf.“ Der TSV habe bis zum Schluss versucht, noch einmal heranzukommen: „Die haben die ganze Zeit zum Schluss weiter versucht anzulaufen, nach vorne zu spielen, irgendwie noch das 3:2 zu machen. Das fand ich schon erwähnenswert.“

Die Schlussphase bot noch einmal eine besondere Szene. In der Drangphase des TSV Ehmen kam ein langer Ball in den Strafraum. Im Duell mit dem Torwart wurde auf Strafstoß entschieden. Für Ehmen blieb die Situation jedoch ohne Ertrag. Antonio Renelli machte neben der fehlenden Effektivität auch den Spielverlauf für die Niederlage verantwortlich.

Am Ende blieb es beim 3:1 für den HSV Hankensbüttel. Jannis Hardel war mit dem Umgang seiner Mannschaft mit der Druckphase zufrieden: „Aber wir haben halt irgendwie hinbekommen, das zu verteidigen.“

Antonio Renelli blickte trotz der Niederlage auch auf die positiven Ansätze seiner Mannschaft. „Sind jung und müssen daraus das Positive rausziehen.“ Für den Ehmener Trainer war vor allem die Chancenverwertung der entscheidende Unterschied: „Heute waren wir leider nicht effektiv, Hankensbüttel schon.“

Seine Einschätzung zum möglichen Ausgang der Partie fiel entsprechend differenziert aus: „Denke, wenn es am Ende zum gerechten Punkt kommt, sind beide glücklich.“ Für den TSV Ehmen gilt nun, die Niederlage abzuhaken und aus den vergebenen Möglichkeiten zu lernen. Antonio Renellis Botschaft fällt entsprechend knapp aus: „Mund abwischen, weiter dran arbeiten.“