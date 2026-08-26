Am gestrigen Dienstagabend erlebte der FSV 63 Luckenwalde einen bitteren Dämpfer vor heimischer Kulisse. Vor 1128 Zuschauern geriet die Mannschaft im Duell gegen den FC Rot-Weiß Erfurt früh ins Hintertreffen, als Romarjo Hajrulla in der 11. Spielminute das 0:1 erzielte. Die Gäste bauten ihren Vorsprung noch vor der Pause aus: Raphael Assibey-Mensah traf in der 30. Minute zum 0:2, ehe Stanislav Fehler in der 34. Spielminute auf 0:3 erhöhte. Auch im zweiten Spielabschnitt blieb der Gegner effizient, sodass Laurenz Dehl in der 62. Minute das 0:4 und Mechak Quiala-Tito in der 81. Spielminute den 0:5-Endstand besiegelten.

Klare Worte und Dank an die eigenen Fans

Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel äußert sich gegenüber FuPa wie folgt zum Verlauf der Partie gegen Erfurt: „Wir waren Rot-Weiß Erfurt in Summe an diesem Tag nicht gewachsen. Natürlich hatten wir mehrere gute Tormöglichkeiten, wir können aber auch noch mehr Gegentore bekommen aufgrund der Chancen der Gäste. Die Kulisse war für uns an diesem Tag das Positivste: Fast 1200 Zuschauer unter der Woche sind für unsere Verhältnisse top. Danke an alle Schaulustigen, die anwesend waren.“

Der Blick auf die Entwicklung der Mannschaft

Um wieder die nötigen Punkte einzufahren, setzt der Verein auf kontinuierliche Arbeit und Lernprozesse im Kader. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel hebt die Bedeutung dieser stetigen Weiterentwicklung hervor: „Wir haben Spieler, die sich immer im Laufe einer Saison entwickeln müssen, damit wir unsere Punkte holen. Das haben die Spieler und das Trainerteam selbst in der Hand. Und da bleiben wir dran.“

Die bevorstehende Aufgabe am Sonntag gegen den BFC Dynamo

Der Blick richtet sich nun entschlossen nach vorn, denn bereits am Sonntag, den 30.08.2026, wartet um 14 Uhr die nächste schwere Aufgabe auf die Mannschaft von Coach Patrick Weiser. Im eigenen Stadion fordert der FSV 63 Luckenwalde den BFC Dynamo. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel blickt voller Respekt auf die anstehende Begegnung: „Am Sonntag erwarten wir einen bisher starken BFC Dynamo. Wenn man die einzelnen Spiele betrachtet, so ist die bisherige Punktausbeute noch zu gering, denn sie haben teilweise Spiele nicht gewonnen, in denen die Leistung sehr gut war. Der BFC hat sich in meinen Augen fußballerisch über das gesamte Jahr 2026 entwickelt und fährt zurecht nun auch Ergebnisse ein. Das wird eine große Herausforderung, die es zu meistern gilt. Als Gemeinschaft.“

Die Ausgangslage der beteiligten Teams in der Tabelle

In der aktuellen Tabelle der Regionalliga Nordost steht der FSV 63 Luckenwalde nach sechs absolvierten Spielen mit 3 Punkten und einem Torverhältnis von 5:16 auf dem 15. Tabellenplatz. Der gestrige Gegner, der FC Rot-Weiß Erfurt, führt die Liga nach sechs absolvierten Partien mit 16 Punkten und 22:4 Toren auf dem 1. Platz an. Der kommende Kontrahent, der BFC Dynamo, rangiert nach sechs absolvierten Spielen mit 8 Punkten sowie 8:8 Toren aktuell auf dem 9. Tabellenplatz.