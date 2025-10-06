„Wir waren nicht mehr da“: Emmering setzt seine Remisserie fort

Der TSV Emmering empfing am Sonntagnachmittag den SV Westerndorf und muss sich trotz früher Führung mit einem Remis zufriedengeben.

Emmering – Auch am Sonntagnachmittag teilte der TSV Emmering die Punkte. 2:2 hieß es am Ende eines umkämpften Kreisliga 1-Spiels (Inn/Salzach) gegen den SV Westerndorf, wodurch die Mannschaft von Trainer Elvis Nurikic das dritte Spiel in Folge ungeschlagen bleibt, aber auch jeweils nur einen Zähler erbeuten konnte.

Entsprechend zwiegespalten war auch der Coach zunächst bei der Bewertung des Remis: „Es immer ein bisschen schwierig. Wir fangen gut an, gehen auch verdient mit 1:0 in Führung, haben aber vergessen, dass wir mit dem 2:0 den Deckel draufmachen“. Gleichzeitig räumte Nurikic aber auch ein, „dass Westerndorf gute Chancen hatte. Unser Torwart hat uns im Spiel gehalten.“

Ärgerlich für die Platzherren war es, dass sie 20 Sekunden nach dem Seitenwechsel durch Fabian Martinus das 1:1 schlucken mussten, der die frühe Führung aus der Anfangsphase egalisierte, als Michael Niedermaier nach einem Ballgewinn erfolgreich war (8.).

TSV versteckt sich nach Führung

„Wir haben weitergemacht und waren präsent“, zeigte sich Nurikic mit der Reaktion auf den Ausgleich zufrieden, wodurch die 2:1-Führung durch einen verwandelten Handelfmeter von Christoph Kirchlechner auch verdient war (56.). Weniger gefallen hat Nurikic hingegen, dass sich seine Mannen nach der erneuten Führung „20 Minuten zurückgezogen haben, obwohl wir das gar nicht wollten. Wir waren nicht mehr da, wir haben keinen zweiten Ball und keine Zweikämpfe mehr gewonnen.“

Daher war das 2:2 nur eine Frage der Zeit. Wie vor dem 1:1 konnte ein weiter Ball nicht hinreichend geklärt werden, wodurch Marinus Jackl ins lange Eck einschieben konnte (72.). „Im Endeffekt müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Es war ein typisches Unentschieden-Spiel“, bilanzierte letztendlich Nurikic, der weiß, dass der TSV Emmering solche Partien wieder auf seine Seite ziehen muss, um in der Kreisliga-Tabelle nach oben zu klettern.