„Wir waren nicht auf der Höhe“ – ehemaliger Trainer verpasst SVP Dämpfer im Aufstiegsrennen

Andreas Budell hat die Chiffre geknackt. Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison feierte der Fußballtrainer der U23 des FC Deisenhofen einen Sieg gegen seinen Ex-Verein SV Planegg-Krailling. Nach dem 3:1 in der Hinrunde, als Planegg urlaubsbedingt stark ersatzgeschwächt angetreten war, gewann die Bayernliga-Reserve auch das Rückspiel gegen diesmal deutlich besser aufgestellte Gäste aus dem Würmtal – und zwar noch klarer mit 4:1 (1:0). Und das verdient, wie beide Trainer klarstellten. „Es war ein gebrauchter Abend, wir waren nicht auf der Höhe. Deisenhofen kann kicken und war gut eingestellt“, musste SVP-Coach Pero Vidak anerkennen.

Budell hatte seine Elf zu deren gewohnter Heim-Anstoßzeit am Freitagabend auf defensive Konsequenz eingeschworen. „Wir wollten eng am Mann stehen, sie nicht drehen lassen und ihnen so den Spielwitz rauben und ihre größte Stärke, das Spiel mit Ballbesitz, nehmen“, erklärte Deisenhofens Trainer. Das klappte. Einige Male kombinierten sich die Schwarz-Blauen zwar gefällig bis an und in den Sechzehner, in den Abschlusssituationen fehlte aber die letzte Kaltschnäuzigkeit und Konsequenz.

Die beste Chance hatte der SVP nach einer Ecke Ende der ersten Halbzeit, als der Keeper der Hausherren einen Abschluss aus spitzem Winkel gut parierte und damit den Gegenstoß einleitete – aus dem prompt das Führungstor für den FCD durch Sami Benrabh resultierte.