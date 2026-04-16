Trainer Benjamin Weiß beschrieb die Anfangsphase aus seiner Sicht deutlich: „Hondelage kommt richtig gut rein ins Spiel. Die ersten 15 bis 20 Minuten haben auf jeden Fall ihnen gehört. Sie haben eine brutale Qualität vorne.“

Der Tabellenfünfte MTV Hondelage (36 Punkte) startete aktiv in die Partie und ging früh durch Pascal Rost (7.) in Führung. Schwicheldt, als Tabellenzehnter mit 24 Punkten im unteren Mittelfeld platziert, fand jedoch schnell eine Antwort.

Nach dem Ausgleich entwickelte sich eine ausgeglichene Phase. Schwicheldt erspielte sich laut Trainer mehrere Möglichkeiten: „Dann sind wir am Drücker, haben auch bis zur Halbzeit noch zwei, drei relativ gute Chancen. Wir gehen aber nur mit dem 1:1 in die Pause.“

Den Ausgleich erzielte Pascal Taraschewski in der 32. Minute mit einem besonderen Treffer: „Er nimmt nach einem Abstoß den ersten Ball an und lupft ihn aus 30 Metern über den Torhüter – wirklich ein super Tor“, sagte Weiß.

Auch nach der Pause erwischte Hondelage erneut den besseren Start. Schwicheldt hielt zunächst dagegen, musste aber zwei entscheidende Gegentreffer hinnehmen: Heidenreich (61.) und Helmdach (67.) stellten auf 3:1.

Weiß fasste die Phase so zusammen: „Ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Die ersten 15 bis 20 Minuten gehören wieder Hondelage. Da kriegen wir so ein Ei nach einem Eckball und einen satten Schuss von der 16er-Kante.“

Trotzdem sah er sein Team nicht abgeschlagen: „Wir spielen danach weiter, haben auch Chancen für zwei, drei Tore.“ In der Nachspielzeit verkürzte Julien Kahnt per Strafstoß auf 2:3 (90.+2). Für mehr reichte es nicht, obwohl Schwicheldt bis zum Schluss drückte.

Weiß zeigte sich nach dem Spiel zwiegespalten: „Hat leider nicht gereicht, nur durch den Elfmeter in der 93. Minute.“ Er betonte jedoch die Moral seiner Mannschaft: „Wir waren nah dran am Punkt. Wir nehmen trotzdem das Positive mit.“

Kritik am Platz und Blick nach vorn

Neben der sportlichen Analyse äußerte der Schwicheldter Trainer deutliche Kritik an den Rahmenbedingungen: „Was war der Knackpunkt? Ich glaube einfach die Cleverness von Hondelage – und dass unser Fußballplatz eine 6 minus ist.“

Deutlicher wurde er im Anschluss: „Das ist einer der schlechtesten Fußball-Sportplätze in Niedersachsen. Da darfst du eigentlich gar nicht drauf spielen. Das ist ein Riesenskandal.“

Sportlich bleibt Schwicheldt trotz der Niederlage bei 24 Punkten auf Rang zehn. Hondelage festigt mit nun 36 Punkten seinen Platz im oberen Drittel der Tabelle. Weiß blickt dennoch nach vorn: „Wir haben wieder gegen einen guten Gegner mitgehalten. Jetzt nehmen wir das Positive mit für das Derby am Sonntag gegen Vechelde.“