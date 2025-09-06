"Wir waren mutlos, nicht griffig, wie paralysiert von der Kulisse"

Es war angerichtet für einen Fußballnachmittag wie aus dem Bilderbuch: Derby-Stimmung in der Essinger Carento Arena, bestes Wetter, über 2000 Zuschauer. Sportlich jedoch enttäuschte der TSV Essingen und verlor das Ostalbduell in der Oberliga gegen den VfR Aalen mit 0:2.

Trainer Simon Köpf nahm zwei Änderungen in der Startelf vor: Julian Biebl spielte für Daniel Bux und bildete mit Daniel Schelhorn die Doppelsechs, Besnik Koci rückte für Max Neunhoeffer in die Viererkette.

Die Partie begann mit einer kurzen Unterbrechung, als die Aalener Fans zahlreiche Tennisbälle auf den Platz warfen. Danach übernahmen die Gäste das Kommando. „Wir haben den Start komplett verschlafen, waren mutlos, nicht griffig, wie paralysiert von der Kulisse“, ärgerte sich Köpf. Nach 14 Minuten verpasste Ali Odabas noch knapp, kurz darauf entschied Schiedsrichter Jonathan Woldai nach einem Zweikampf zwischen Patrick Auracher und Sasa Maksimovic auf Strafstoß – eine umstrittene Entscheidung. „Ich glaube, er muss da nicht so hingehen, aber für mich ist das kein Elfmeter“, so Köpf. Benjamin Kindsvater trat an und verwandelte mit einem präzisen Schuss zum 0:1.

Chancen auf beiden Seiten

Danach versuchte sich der TSV über Zweikämpfe ins Spiel zu arbeiten. Defensiv stand man stabil, doch nach vorne fehlte der Mut. „Wir haben immer nur nach hinten gespielt und dann lange Bälle. Wir wollten eigentlich viel mehr Fußball spielen“, monierte Köpf.

Die Gäste blieben tonangebend, Essingen kam erst kurz vor der Pause zu seinen besten Möglichkeiten: Nach einem schönen Steckpass von Erman Kilic rutschte Leon Leuze in aussichtsreicher Position weg und setzte den Ball deutlich über das Tor. Im direkten Gegenzug klärte Biebl in höchster Not gegen Antlitz. Fast mit dem Pausenpfiff flankte Kilic auf Niklas Groiß, der den Ball sauber annahm, aber knapp am langen Pfosten vorbeischoss. „Immer wenn wir Fußball gespielt haben, wurde es gefährlich. Das waren zwei gute Gelegenheiten kurz vor der Halbzeit“, stellte Köpf fest.

Aalen bleibt souverän

Nach der Pause presste Essingen früher, doch der VfR löste die Situationen geschickt. In der 58. Minute flankte Yunus Kahriman präzise auf Antlitz, der aus kurzer Distanz an Torwart Weisheit scheiterte. Essingen versuchte es vermehrt mit hohen Bällen auf die Flügel, konnte die stabile Aalener Defensive aber kaum in Bedrängnis bringen. In der 73. Minute fiel die Vorentscheidung: Steffen Kienle setzte Maksimovic ein, der zunächst an Weisheit scheiterte, den Abpraller aber zum 0:2 nutzte. „Die zweite Halbzeit war etwas besser, aber wir sind eigentlich nie richtig ins Spiel gekommen“, bilanzierte Köpf.

Fazit

Für den TSV Essingen war es die erste Niederlage der laufenden Oberligasaison – gegen einen VfR Aalen, der in dieser Form nur schwer zu stoppen sein dürfte. „Aalen ist eine super Mannschaft, die haben es richtig gut gemacht. Nur wir haben heute überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden, und das nervt mich“, so Köpf. Ein weiterer Wermutstropfen für die Essinger: Niklas Groiß hat sich bei einem Foul verletzt und musste stark humpelnd ausgewechselt werden.

Trotz des Resultats bleibt der Derbytag ein besonderes Ereignis vor großer Kulisse – und der TSV kann dennoch auf einen hervorragenden Saisonstart blicken. Nächsten Samstag geht es nach Oberachern.