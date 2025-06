"Wir waren in den entscheidenden Spielen voll da"

Besonders im Duell gegen Wipperfürth überzeugte sein Team auf voller Linie. Nach dem 1:0 durch Justin Ufer (16.), legte Louis Fliegner noch vor der Halbezeit nach (36.). Mit der 2:0-Führung der Heimmannschaft ging es dann in die Pause. In der zweiten Hälfte dauerte es dann bis zur Nachspielzeit, bis Fliegner per Elfmeter seinen Doppelpack markierte (90.).

Der Bezirksliga-Aufsteiger überzeugte zudem mit Konstanz, denn es gab keine lang anhaltende Negativserie in der vergangenen Spielzeit. Der Cheftrainer sieht klare Punkte dafür. "Wir haben eine gute Qualität in der Mannschaft und auch eine gute Kaderbreite und somit konnten wir auf Ausfälle reagieren", erzählte der 36-Jährige.

Schlussendlich lief die Erhöhung der Spielklasse über die Quotientenregelung, bei der nach Abschluss der Saison bei allen Tabellenzweiten die Punktzahl durch die Anzahl absolvierter Spiele geteilt wird, um somit zwei Aufsteiger zu ermitteln. Durch den Rückzug des SV Rott erhalten nun die drei Klubs mit dem höchsten Punktquotienten einen Startplatz in der Bezirksliga.

Frielingsdorf in Feierlaune

Bei der ganzen Thematik rund um die Saison und den Aufstieg gibt es eine Sache die er noch loswerden wollte: "Was uns einfach stolz macht ist, dass wir eigentlich alles Jungs aus dem Dorf haben. Also viele haben ihre ersten Pässe in Frielingsdorf gespielt. Das macht uns schon besonders stolz." Dazu gehört beispielsweise auch Top-Torschütze Fliegner, der seit mehr als zehn Jahren beim künftigen Bezirksligisten aktiv ist.

Nun da der Aufstieg geschafft ist können die Feierlichkeiten beginnen. "Wir fühlen uns richtig gut. Wir sind jetzt mit 50 Mann aus der ersten, zweiten und dritten Mannschaft nach Mallorca geflogen und haben es gestern auch richtig krachen lassen", verriet der Trainer.

Nach der überzeugenden Saison und dem turbulenten Abschluss darf gespannt drauf geschaut werden, wie seine Truppe in der kommenden Spielzeit auftreten wird.