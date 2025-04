„Wir waren im Kopf viel zu langsam“ – die Löwen-Noten nach dem geplatzen Traum in Rostock

Schwache Löwen haben am Freitag bei Hansa Rostock ihre Minimalchance auf Platz drei oder vier verspielt. Jeser Verlaat legt den Finger in die Wunde.

München – Hängende Kopfe, Blicke ins Leere, runterhängende Mundwinkel: Die Körpersprache der Löwen nach dem Abpfiff am Freitagabend in Rostock ließ keinen Interpretations-Spielraum zu. Der Traum „DFB-Pokal“, er ist ausgeträumt. Eine 0:1-Pleite für 1860, die absolut in Ordnung ging. „Heute haben die Basics nicht gestimmt, wir waren im Kopf viel zu langsam“, brachte es Sechzig-Trainer Patrick Glöckner nach Abpfiff bei MagentaSport auf den Punkt.