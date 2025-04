„Wir waren heute extrem effizient“ – Bründl-Viererpack: Geiselbullach fertigt Gilching II ab

Geiselbullach – Dank einer Lukas-Bründl-Gala thront der TSV Geiselbullach weiter an der Tabellenspitze in der Kreisliga. Der Spitzenreiter gewann beim TSV Gilching II mit 4:0 (3:0). Alle vier Treffer erzielte Lukas Bründl. Der Vorsprung auf den zweiten Platz wuchs dank des Moorenweiser Patzers in Dießen auf drei Zähler.

Der verletzte Spielertrainer Stefan Held strahlte mit der Ostersonne um die Wette. „Wir waren heute extrem effizient“, meinte der 30-Jährige. So hatte sein Team in der ersten Halbzeit drei Torchancen, alle drei wurden genutzt. Beim 1:0 scheiterte Bründl zunächst am Gilchings Schlussmann, der Nachschuss saß dann. Zehn Minuten später stand der Goalgetter erneut goldrichtig und staubte zum 2:0 ab. In der 39. Minute hatte Bründl den lupenreinen Hattrick geschnürt.