„Wir waren gieriger“ – Sportbund bleibt bestes Rückrunden-Team

SBR-Kapitän Marco Oberberger konnte mit seiner Mannschaft den nächsten Sieg einfahren. – Foto: Christian Schnebinger

Der SB DJK Rosenheim reitet weiter die Erfolgswelle. Gegen den SV Aschau/Inn gab es den nächsten Sieg für die Mannschaft von Patrick Zimpfer.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste aus Aschau. Nach wenigen Minuten verpasste Erhan Yazici die Führung, Arian Hadzija im Tor des SBR verhinderte den frühen Rückschlag.

Fünfter Sieg aus den letzten sechs Spielen, erneut kein Gegentor: Beim Sportbund Rosenheim läuft es. Am 21. Spieltag der Bezirksliga Ost stand für die Grün-Weißen das nächste Sechs-Punkte-Spiel auf dem Programm. Zu Gast an der Pürstlingstraße war Mitaufsteiger SV Aschau/Inn. Die Rosenheimer setzten sich mit 2:0 (1:0) durch.

In der Folge wurde der Sportbund zur besseren Mannschaft. Als Luca Hayden mit seinem Abschluss Leonit Vokrri traf und der Ball von diesem ins Tor sprang, zählte der Treffer aufgrund eines vermeintlichen Handspiels noch nicht. Wenig später war es dann aber so weit.

Benedikt Mittermayr köpfte eine Ecke von Omer Jahic mustergültig ein und brachte die Rosenheimer in Führung (34.). Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit verpasste Aschau erneut den besseren Start. Wieder war es Yazici, wieder fand er kein Vorbeikommen am starken Hadzija.

Mittermayr und Jahic treffen: Sportbund Rosenheim schlägt auch SV Aschau

Auf der anderen Seite schlug der Sportbund erneut zu. Nachdem Vokrri im Strafraum gefoult worden war, verwandelte Jahic den anschließenden Elfmeter sicher und brachte die Rosenheimer endgültig auf die Siegerstraße (57.).

Die Veilchen versuchten in der Folge viel, probierten es immer wieder mit langen Bällen und wollten zumindest noch einen Punkt aus Rosenheim entführen. Gefährlich wurde es jedoch zu selten, sodass der Sportbund den zweiten Sieg ohne Gegentreffer in Folge einfahren konnte.

Bestes Team der Rückrunde: Rosenheimer springen auf Rang sechs der Tabelle

Die Grün-Weißen setzen damit ihre Serie fort, machen den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt und bleiben das beste Rückrunden-Team der Liga. Aschau steckt dagegen weiter tief im Tabellenkeller fest.

„Ein Arbeitssieg gegen einen spielerisch starken Gegner“, resümierte SBR-Trainer Patrick Zimpfer nach der Partie. „Wir waren gieriger und wollten den Sieg einfach mehr als Aschau. Am Ende geht der Erfolg völlig in Ordnung. Ich wünsche dem verletzten Spieler gute Besserung“, fügte Zimpfer an.

Weiter geht es für den Sportbund am kommenden Samstag in Siegsdorf.