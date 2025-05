„Wir waren fußballerisch nicht besser als ein Punkt“ – Höhenrain erkämpft Remis im Kellerduell

Einen riesigen Schritt in Richtung Kreisklasse-Ligaverbleib hätte Höhenrain im Abstiegskracher gegen Haunshofen am Sonntag machen können. Aufgrund des Spielverlaufs müssen die Fußballer vom Bussardweg aber mit dem Remis zufrieden sein. „Wir waren fußballerisch nicht besser als ein Punkt. Man muss der Mannschaft aber zugutehalten, dass sie den Ausgleich am Ende erzwungen hat“, sagte FSV-Trainer Klaus Heller.

Schon in der dritten Minute brachte Andreas Mühr die Hausherren mit einer schönen Einzelaktion in Führung, ehe Höhenrains Nummer zehn nach einer halben Stunde eine Flanke unglücklich ins eigene Tor lenkte. „Danach hat sich bei uns unerklärlicherweise die Angst eingeschlichen. Wir waren wie gelähmt und haben uns viele Ballverluste geleistet“, sagte Heller. So erzielte Haunshofen noch unmittelbar vor der Pause das 2:1.

Im zweiten Spielabschnitt war das Niveau dann einem Kellerduell entsprechend. Die Gäste wollten das Resultat verwalten, Höhenrain versuchte, über Standardsituationen zum Ausgleich zu kommen. So geschah es dann auch tief in der Nachspielzeit: Joker Hubert Götzinger traf nach einem Eckball zunächst den Pfosten, verwertete dann aber den Abpraller. Damit hielt der FSV den Konkurrenten aus Haunshofen immerhin auf Distanz. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt weiterhin drei Punkte.

TSV Benediktbeuern – TSV Erling-Andechs: 1:2 (1:0)

Endlich konnte Kevin Enzi wieder eine frohe Botschaft verkünden. „Erling lebt“, sagte der Spielertrainer nach dem Erfolg seiner Mannschaft in Benediktbeuern. Laut Coach war der Dreier am Freitag nicht nur „verdammt wichtig“ hinsichtlich der prekären Tabellenkonstellation, sondern auch „hochverdient“. Im Abstiegskampf haben sich die Erlinger damit Luft verschafft und ihren Vorsprung auf die Relegationsplätze drei Spieltage vor Saisonende auf vier Punkte ausgebaut.

Schon im ersten Durchgang investierten die Gäste mehr und erarbeiteten sich früh zwei gute Torchancen. Erst strich ein Abschluss von Stefan Wohlmuth nur knapp am Gehäuse vorbei, wenig später scheiterte Armin Bandowski aus kurzer Distanz am hervorragend reagierenden Benediktbeurer Torhüter. Im Gegenzug kassierte Erling dann aber „ein Gurkentor“, so Enzi, welches gleichbedeutend mit dem Pausenrückstand war. „Der Ball kullert durch gefühlt zehn Beine hindurch ins lange Eck.

In der Halbzeit haben wir uns schon kurz gefragt, was wir eigentlich verbrochen haben.“ Dennoch verloren die Gäste im zweiten Spielabschnitt nicht den Mut, zudem belebten die Joker Robin Sprinkart und Fabio Graf das Spiel. Als Folge erzielte Leo Metz zunächst den verdienten Ausgleich per Handelfmeter, dann war es der eingewechselte Graf, der die Kugel aus rund 20 Metern zum Siegtreffer unter die Latte hämmerte. Enzi hatte nur Lob übrig: „Das ganze Team hat hervorragenden Einsatz gezeigt. Beim Abpfiff hat man gemerkt, wie viel Druck abgefallen ist.“

FC Kochelsee-Schlehdorf – SC Pöcking-P.: 0:4 (0:2)

Der SC Pöcking hat in dieser Saison schon einige bittere Rückschläge erlitten – allerdings auch oft die richtige Reaktion an den Tag gelegt. An diesem Sonntag zeigten die Pöckinger eine Woche nach dem 0:7-Debakel gegen den ASV Eglfing wieder ein anderes Gesicht und können das Thema Klassenerhalt nun endgültig abhaken.

„Ich war mit der Reaktion und der Einstellung sehr zufrieden“, sagte SCPP-Trainer Florian Beck nach dem souveränen Sieg am Kochelsee. Dass es diesmal so viel besser lief, machte er neben einer internen Aussprache und der Rückkehr einiger Leistungsträger auch am Ende der Mai-Feierlichkeiten fest.

Hinten sorgten die Routiniers Ferdinand Jäger, Lukas Wannenwetsch und Christian Brahmst dafür, dass wenig anbrannte, vorne war mal wieder auf Co-Trainer Markus Schulz Verlass: Der 42-jährige Stürmer brachte die Gäste nach sehenswertem Zuspiel von Philipp Hönigschmid bereits in der 13. Minute mit einem gefühlvollen Linksschuss in Führung.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Florian Flath per Freistoß auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel eroberte Alfonso Vitorino, laut Beck Pöckings „Newcomer des Jahres“, den Ball und leitete damit den Treffer von Mathis Hofmann ein. Kurz vor dem Abpfiff setzte Joker Nico Kamp mit einem Distanzschuss den Schlusspunkt.