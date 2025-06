„Wir waren fast eine Alt-Herren-Truppe“ – GW Gröbenzell steigt ohne einen einzigen Punkt ab

Für GW Gröbenzell ist die A-Klasse eine Nummer zu groß. Nach nur einer Saison geht es runter in die B-Klasse – oder sogar noch tiefer.

Gröbenzell – Es ist nicht so, als wäre es eine Überraschung gewesen, als GW Gröbenzell in der Vorsaison den Aufstieg aus der B-Klasse feierte. In sechs von sieben der zuvor absolvierten Spielzeiten landeten die Grün-Weißen am Ende unter den besten vier. Der Weg in die A-Klasse war also kein Zufallsprodukt oder Ergebnis eines glücklichen Laufs, sondern der Lohn konstant guter Arbeit über viele Jahre. Umso überraschender war es deshalb, wie krachend die Mannschaft in der abgelaufenen Saison in der A-Klasse scheiterte. Kein einziger Punkt aus 22 Spielen, dazu eine Tor-Bilanz von 15:83 sprechen eine deutliche Sprache. Und so führt der Weg direkt zurück in die B-Klasse – oder sogar noch tiefer.

Das erste Tor gelingt erst am fünften Spieltag

Doch von vorne: Als die Mannschaft mit Trainer Florian König vor einem Jahr in die A-Klasse aufstieg, lautete die Devise noch: „Wir wollen uns oben halten.“ Doch wie sich sehr schnell herausstellte, war die Liga eine andere Hausnummer. Beim FC Emmering gab es gleich zum Auftakt eine 0:3-Niederlage. Mit dem gleichen Ergebnis verlor die König-Elf zu Hause gegen Ethnikos Puchheim. Auch die nächste Begegnung gegen Überacker wurde daheim mit 0:4 vergeigt. Am fünften Spieltag gelang endlich der erste Treffer gegen den TSV Alling II – an der Niederlagenserie änderte das allerdings nichts.

Und auch ein Trainerwechsel fruchtete nicht. Nach sieben sieglosen Partien übernahm der 45-jährige Andreas Tollert den Posten von Aufstiegscoach Florian König. Doch es stellte sich keine Besserung ein. Bei Tollerts Premiere an der Seitenlinie gab es gleich eine 0:5 Heimpleite gegen den SC Olching II. Doch immerhin fielen die Niederlagen bis auf einen Ausrutscher gegen Stockdorf (1:8) nicht mehr ganz so deutlich aus.

Kleiner Kader und geringe Trainingsbeteiligung

„Natürlich war die Saison nicht einfach für uns alle“, erzählt Tollert. Mit einem kleinen Kader, dann noch zahlreichen Verletzten, stellte sich häufig die Mannschaft von selbst auf. Das hatte wiederum Auswirkungen auf die Trainingsbeteiligung. „Die war sehr mau“, meint der 45-Jährige. Aber er habe kein Training ausfallen lassen. „Es gab einen harten Kern, auf den man sich verlassen konnte.“ Ein großes Problem war vielleicht auch der Altersdurchschnitt der Grün-Weißen. „Unser jüngster Spieler war 28 Jahre. Wir waren fast eine Alt-Herren-Truppe.“

Für die neue Saison stellt sich nun die spannende Frage, wer noch mitzieht, erklärt der GW-Coach. Er selbst bleibt jedenfalls Trainer bei den Grün-Weißen. In welcher Liga ist aber noch unklar. Es gibt Gedankenspiele zu einem kompletten Neustart in der C-Klasse. „Die Überlegungen laufen dazu noch“, meint Tollert. „Wir werden sehen.“ (Dieter Metzler)