„Wir waren etwas eingeschüchtert“: TSV Schongau bietet Favorit SV Fuchstal lange Paroli

Lange hatte er sich tapfer zur Wehr gesetzt, letztlich musste der TSV Schongau gegen den Favoriten aus dem Nachbarlandkreis aber klein beigeben. Im Finale des Totopokals in der Spielgruppe West unterlag der A-Klassist dem höherklassigen SV Fuchstal mit 1:3 (1:2). Anschiss vom Trainer blieb aber aus: „Ich bin stolz auf die Jungs, wie sie bis kurz vor Schluss die Partie offen gehalten hielten und dem Kreisligisten Paroli geboten haben“, war TSV-Coach Fabian Melzer mit dem Auftritt seiner jungen Mannschaft absolut einverstanden. Er wusste aber auch die Kräfteverhältnisse auf dem Platz richtig einzuschätzen: „Glückwunsch an die Fuchstaler, sie haben verdient gewonnen“, erkannte er die Überlegenheit und das klare Chancenplus der Gäste um Spielertrainer Muriz Salemovic neidlos an.

Salemovic zeigte sich bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte gleichermaßen erleichtert und verwundert: „Auf dem Platz habe ich in jungen Jahren oft gespielt, da hat er aber besser ausgesehen. Fußballspielen war da nur schwer möglich“, meinte der frühere Schongauer zu den schwierigen Bedingungen auf dem mehr als holprigen TSV-Trainingsrasen. „In den Ferien können wir den Hauptplatz an der Schule nicht benutzen, weil es keinen Hausmeister gibt“, rechtfertigten die Hausherren den Standortwechsel auf den ramponierten Platz, der schon seit Jahren einer Sanierung bedarf. An der Kulisse gab es indessen nichts auszusetzen.

Über 200 Fans verfolgten die Partie, die flott und torreich begann. Mitverantwortlich dafür waren die beiden Torhüter, die sich in der Anfangsphase jeweils dicke Patzer leisteten. TSV-Schlussmann Julian Reh konnte eine Freistoßflanke nicht festhalten, Christian Waldhoer staubte abgeklärt zum 1:0 ab (8.). Das gleiche Spiel nur wenig später auf der Gegenseite: Gästekeeper Dennis Schuller ließ den Ball fallen und gab Elias Röder eine Chance, die der Schongauer dankend annahm – 1:1 (12.).

Gegentreffer zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt

Auf den Ausgleich antworteten die Fuchstaler mit Großchancen im Fünf-Minuten-Takt. Reh musste Schwerstarbeit verrichten, um den neuerlichen Rückstand zu verhindern. Beim Lattenschuss von Waldhoer hatte er auch das Glück des Tüchtigen (16.). „Wir waren da etwas eingeschüchtert“, gestand Melzer angesichts der drückenden Überlegenheit der Gäste.

Dennoch schaffte es sein Team, das Unentschieden bis kurz vor der Pause zu verteidigen. Doch dann setzte sich Samuel Keßler in Szene und netzte mit einem sehenswerten Schuss vom Strafraumeck zum 2:1 ein (43.). Zu diesem Zeitpunkt häuften sich auf beiden Seiten bereits Nickeligkeiten und Härten.

Harte Gangart – Favorit entscheidet Partie spät

Nach dem Wechsel wurde es zunehmend zerfahrener und hektischer, was auch ein wenig am Schiedsrichter lag, der viel laufen ließ. „Er muss doch die Spieler schützen“, ärgerte sich Melzer, nachdem vor allem sein Torhüter und auch der wieselflinke Oskar Ruhland einiges einzustecken hatten. Statt Chancen gab es in der zweiten Hälfte Freistöße im Minutentakt.

Nach einer guten Stunde bekamen die Gäste schließlich einen Elfmeter zugesprochen, weil Reh im Strafraum einen Fuchstaler zu Fall gebracht hatte. Der TSV-Schlussmann konnte den Strafstoß von SVF-Kapitän Keßler aber parieren (65.). Damit blieb die Partie spannend. Die Hausherren taten sich in der Folge jedoch schwer, sich offensiv durchzusetzen – was auch an den oft ungenauen Zuspielen lag. Wie es besser geht, demonstrierte Salemovic kurz vor Schluss mit einem präzisen Ball auf den Ex-Peitinger Michael Boos. Dessen Versuch wehrte Reh noch ab – im Nachschuss machte Noah Tasler mit dem 3:1 aber den Deckel drauf (88.).