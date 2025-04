"Wir waren einfach zu dumm": FC Ismaning verliert Sechs-Punkte-Spiel

In den letzten Wochen hat sich der FC Ismaning extrem schwergetan mit dem Toreschießen und nur einmal in vier Partien getroffen. Nun gelangen gleich zwei Treffer in einem Spiel und dennoch gab es eine extrem bittere Pleite. In einem klassischen Sechs-Punkte-Spiel der abstiegsgefährdeten Bayernligisten unterlag man 2:3 (1:1) beim 1. FC Sonthofen und hat somit nur noch einen Platz und drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegation.