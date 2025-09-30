"Wir waren einfach nicht bereit!"

Auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen lassen die obere Tabellenhälfte eng zusammen rücken, sodass Platz 1 und Platz 8 plötzlich nur noch 3 Zähler trennen. Mittendrin in dieser ausgeglichenen Liga mischt nun der FC Erfurt Nord wieder voll mit...
Er wurde von Christian Stieglitz an der Seitenlinie vertreten und hat sich natürlich auch die Meinung zum Spiel eingeholt. Bereits zur Pause führte sein Team durch die Tore von Ost, Pham und Meyer mit 3:0 gegen den Tabellenführer und verwaltete den Vorsprung in Halbzeit 2 souverän. Beide Teams lieferten sich da einen offenen Schlagabtausch, sodass am Ende auch den Zuschauern ein torreiches Spiel geboten wurde. "Das 5:2 geht in der Höhe absolut in Ordnung, weil wir von der ersten Sekunde an Wüstheuterode sehr gut bespielt haben, uns viele Chancen erarbeitet und zahlreiche Abschlüsse gesucht haben. Das war in der Vorwoche noch unser Manko. Natürlich gehört zu unserem Reifeprozess auch dazu, die Gegentore noch besser zu verhindern, aber das ist Meckern auf hohem Niveau." so Methfessel, für den die Entwicklung seiner Truppe nach wie vor über den reinen Ergebnissen liegt. Doch so ein Sieg gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer schmeckt doch eigentlich besonders gut, oder? Hier gibt er sich zurückhaltend, denn die Saison ist bekanntlich noch lang. "Von Genugtuung möchte ich nicht sprechen – wir begegnen jedem Gegner mit Respekt. Wir sind als Verein in einer Umbruchphase, und für uns steht die Weiterentwicklung des Teams klar im Vordergrund. Dieses Spiel hat aber auch gezeigt: Wenn wir gut arbeiten, sind wir in der Lage, jeden Gegner zu schlagen. Unser Ziel ist nach wie vor, uns in den Top 3 festzusetzen. Fußball lebt vom Ehrgeiz, jedes Spiel gewinnen zu wollen, aber wir wissen auch, dass es in diesem Prozess Höhen und Tiefen geben wird. Umso mehr macht es mich stolz, dass die Mannschaft mit meinem Vertreter Stiege das umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen haben – und sich mit einem verdienten 5:2 belohnt hat."
Des einen Freud, des anderen Leid. An fünf Gegentreffer kann sich Alexander Henke seitdem er den SV Germania Wüstheuterode an der Seitenlinie betreut, nicht erinnern. Er findet deutliche Worte: "Man muss sagen, dass wir an diesem Tag chancenlos waren. Der Gegner war über die gesamten 90 Minuten gieriger das Spiel zu gewinnen." Gerade die Deutlichkeit der Niederlage kommt tatsächlich überraschend, weil die Germania für eine stabile Defensive bekannt ist. Von dieser war laut Henke an Samstagnachmittag jedoch nichts zu sehen. "In Ansätzen hatten wir auch gute Phasen und haben uns auch spielerisch Chancen und Tore herausgespielt, aber das war über die gesamte Spieldauer zu selten der Fall. Hinzu kam, dass wir defensiv nahezu nie in unsere Grundformation gekommen sind, was uns eigentlich auszeichnen soll. Auch die Zweikampfführung war miserabel, was zeigt, dass wir an diesem Tag einfach nicht bereit waren. Daraus müssen wir nun unsere Schlüsse ziehen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und uns nicht alles von alleine zufällt."
Am Ende kam die Reaktion nach der Pause durch das Tor von Gerlach wohl zu spät um beim FC Erfurt Nord noch etwas Zählbares mitzunehmen, gerade weil die Hausherren durch Kunze die direkte Antwort parat hatten. Zusammenfassend wird Alexander Henke aber nicht nur an den spielerischen Mitteln, sondern auch an der Einstellung seiner Jungs noch einmal feilen und die Sinne schärfen. "Landesklassenfußball fordert Zweikampfstärke, Laufbereitschaft und Intensität ab und das musst du jede Woche auf den Platz bringen. Wenn du dann nicht bereit bist, wenn es drauf ankommst, dann kannst du da auch nichts mitnehmen, auch wenn du es dir unter der Woche immer wieder einredest und vornimmst. Wenn du auf dem Platz stehst, dann zählt es. Dennoch werfe ich das meiner Mannschaft nicht vor, denn es war die erste Niederlage bei einem Gegner, bei dem du verlieren kannst. Dennoch war es nicht unser Anspruch und nicht Wüstheuterode-like, vor allem die Gegentore werden wir natürlich analysieren."
Am kommenden Wochenende begrüßt Wüstheuterode den mittlerweile punktgleichen Aufsteiger FC Borntal Erfurt während der FC Erfurt Nord zum FSV Kölleda reist. So ausgeglichen wie die Landesklasse 2 in dieser Saison zu sein scheint, möchte man hier noch keine Prognosen abgeben.