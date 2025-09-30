"Wir waren einfach nicht bereit!"

Die Mannschaft von Trainer Rico Methfessel zeigte eine Reaktion auf die Niederlage der Vorwoche, als man in Gispersleben mit 1:2 unterlag. Und dabei war er selbst nicht einmal beim Spiel dabei. "Leider konnte ich aus privaten Gründen beim Spiel nicht dabei sein – umso mehr freue ich mich, dass meine Mannschaft eine starke Reaktion auf das letzte Wochenende gezeigt hat. Die Jungs haben die ganze Woche sehr konzentriert gearbeitet, und genau das konnten sie ins Spiel mitnehmen." zeigte er sich jedoch sehr erfreut ob der Leistung seiner Mannschaft.

Er wurde von Christian Stieglitz an der Seitenlinie vertreten und hat sich natürlich auch die Meinung zum Spiel eingeholt. Bereits zur Pause führte sein Team durch die Tore von Ost, Pham und Meyer mit 3:0 gegen den Tabellenführer und verwaltete den Vorsprung in Halbzeit 2 souverän. Beide Teams lieferten sich da einen offenen Schlagabtausch, sodass am Ende auch den Zuschauern ein torreiches Spiel geboten wurde. "Das 5:2 geht in der Höhe absolut in Ordnung, weil wir von der ersten Sekunde an Wüstheuterode sehr gut bespielt haben, uns viele Chancen erarbeitet und zahlreiche Abschlüsse gesucht haben. Das war in der Vorwoche noch unser Manko. Natürlich gehört zu unserem Reifeprozess auch dazu, die Gegentore noch besser zu verhindern, aber das ist Meckern auf hohem Niveau." so Methfessel, für den die Entwicklung seiner Truppe nach wie vor über den reinen Ergebnissen liegt. Doch so ein Sieg gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer schmeckt doch eigentlich besonders gut, oder? Hier gibt er sich zurückhaltend, denn die Saison ist bekanntlich noch lang. "Von Genugtuung möchte ich nicht sprechen – wir begegnen jedem Gegner mit Respekt. Wir sind als Verein in einer Umbruchphase, und für uns steht die Weiterentwicklung des Teams klar im Vordergrund. Dieses Spiel hat aber auch gezeigt: Wenn wir gut arbeiten, sind wir in der Lage, jeden Gegner zu schlagen. Unser Ziel ist nach wie vor, uns in den Top 3 festzusetzen. Fußball lebt vom Ehrgeiz, jedes Spiel gewinnen zu wollen, aber wir wissen auch, dass es in diesem Prozess Höhen und Tiefen geben wird. Umso mehr macht es mich stolz, dass die Mannschaft mit meinem Vertreter Stiege das umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen haben – und sich mit einem verdienten 5:2 belohnt hat."