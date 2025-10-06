"Wir waren die bessere Mannschaft", Vorsfelde II bezwingt Lupo II

„Ich will nicht sagen, dass es ein deutliches Spiel war, aber es war jetzt auch kein ausgeglichenes Spiel“, bilanzierte Klein nach Abpfiff. „Wir waren schon die bessere Mannschaft und haben auch absolut verdient mit 3:0 gewonnen. Ganz einfache Rechnung.“

Von Beginn an dominierte der SSV das Geschehen. Nach 17 Minuten brachte Connor Fast die Gastgeber in Führung, ehe Marcel-Luis Mokry in der 35. Minute auf 2:0 erhöhte. „Wir haben uns zwar etwas schwergetan, auch wegen des nassen Platzes, der Ball lief sehr schnell, aber wir haben das gut angenommen“, so Klein. „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir uns besser an die Bedingungen gewöhnt und mehr Kontrolle gehabt.“

Lupo Martini II versuchte über kämpferischen Einsatz im Spiel zu bleiben, fand aber offensiv kaum Durchschlagskraft. „Lupo hätte sich jetzt auch nicht beklagen können, wenn sie noch ein, zwei Tore mehr bekommen hätten“, meinte Klein. „Die hatten eigentlich nur eine gute Möglichkeit – ein Kopfball nach einer Flanke. Und dann noch einen Handelfmeter, der wiederholt wurde, beide Male stark von unserem Torwart gehalten.“

Trotz des klaren Spielverlaufs fand der Vorsfelder Trainer auch lobende Worte für den Gegner: „Respekt an Lupo, die wirklich 90 Minuten lang geackert, gefightet, gekämpft haben. Der Torwart war top, der hat 2-3 Dinge rausgeholt, Wahnsinn.“

Den Schlusspunkt setzte Milan-Albert Weih in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand. Mit dem Erfolg bleibt der SSV Vorsfelde II auf Rang zwei der Tabelle und hält Anschluss an Spitzenreiter TSV Hillerse.