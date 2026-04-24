„Wir waren der glücklichere Sieger“: Wahrenholz mit Erfolgserlebnis

Die Gäste gingen früh in Führung. In der 11. Minute setzte Merlin Hanse die Gifhorner Abwehrreihe unter Druck. Trainer Marcel Neumann beschrieb die Szene: „Merlin Hanse setzt Maurice Kutz unter Druck, der sich dann nur noch mit einem Foul zu helfen weiß. Daraufhin schlenzt er den Freistoß in die lange Ecke, aus halbrechter Position.“ Für Neumann war es „das Tor des Tages, wunderschön.“

Die Partie war von Beginn an von der taktischen Ausrichtung der Gäste geprägt. „Wir haben uns aus verschiedenen Gründen für eine etwas defensivere Ausrichtung entschieden“, erklärte Neumann und verwies auf die Offensivstärke des Gegners sowie personelle Einschränkungen. Der VfL Wahrenholz agierte mit Fünferkette und tiefem Verteidigungsansatz, suchte seine Möglichkeiten über Konter.

In der ersten Halbzeit funktionierte das nicht durchgehend. „Speziell in der ersten Halbzeit hat es weniger gut funktioniert“, sagte Neumann. Dennoch ließ die Defensive kaum klare Chancen zu: „Bis auf eine Aktion, wo unser Torwart in allerhöchster Not eingreifen musste, ist nicht wirklich viel passiert.“ Die Führung zur Pause gab zusätzliche Stabilität: „Dadurch, dass wir mit 1:0 in die Halbzeit gegangen sind, hat uns das erst einmal Sicherheit gegeben.“

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein klares Bild. SV Gifhorn übernahm die Kontrolle und erhöhte den Druck, während sich VfL Wahrenholz nahezu ausschließlich auf die Defensive konzentrierte. „In der zweiten Halbzeit war es dann wirklich nur noch ein brutales Verteidigen“, so Neumann. Die Gäste standen tief, verteidigten kompakt und konnten sich nur noch gelegentlich befreien: „Wir haben mehr oder weniger den Bus geparkt und alles versucht, um das Tor zu verhindern.“

Dabei hatten beide Teams noch Möglichkeiten. Neumann sah eine verpasste Entscheidungschance: „Ein Konter hätte meiner Meinung nach zum 2:0 führen müssen.“ Auf der anderen Seite hatte SV Gifhorn Pech, als ein Abschluss nur die Unterkante der Latte traf und von Jan Evers geklärt wurde.

Am Ende blieb es beim knappen Auswärtssieg. „Glücklicherweise ist uns das gelungen“, sagte Neumann über die Defensivleistung. Gleichzeitig ordnete er das Ergebnis ein: „So waren wir der glücklichere Sieger am Ende.“ Für den Trainer hatte der Erfolg zusätzliche Bedeutung: „Endlich mal wieder nach über vier Jahren ein Sieg gegen SV Gifhorn, dann noch auswärts unter der Woche, ein gelungener Abend.“

In der Tabelle rückt der VfL Wahrenholz mit nun 36 Punkten näher an die SV Gifhorn (37 Punkte) heran und macht Boden gut.

Am Sonntag empfängt VfL Wahrenholz den TSV Hehlingen, während die SV Gifhorn auf den TSV Ehmen trifft.