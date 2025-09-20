Schwacher Start in Reutlingen

Schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass der FSV nicht richtig ins Spiel fand. Die Gastgeber dominierten und gingen früh in Führung. Yannick Toth traf in der 12. Minute zum 1:0 und nutzte die Passivität der Bissinger Defensive aus. Haris Krak sparte nach der Partie nicht mit ehrlichen Worten: „Die erste Halbzeit war bis auf die letzten zehn Minuten nicht gut. Wir waren da sehr passiv und kamen nicht richtig ins Spiel.“

Die Unsicherheit war spürbar, viele einfache Fehler eröffneten Reutlingen Räume. „Wir können uns nicht beschweren, wenn wir höher hinten liegen zur Halbzeit“, ergänzte Krak. Es war ein Auftritt, der verdeutlichte, dass in der Anfangsphase die nötige Präsenz fehlte.

Starke Reaktion nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der FSV merklich. Plötzlich übernahm die Mannschaft die Kontrolle, setzte Akzente nach vorne und erspielte sich gleich mehrere hundertprozentige Chancen. Doch wie so oft in dieser Saison fehlte die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. „Die zweite Halbzeit war viel besser und wir hatten sehr viele klare Chancen, die wir leider nicht machen. Wir hätten uns den Ausgleich verdient“, erklärte Krak.

Statt des 1:1 schlug Reutlingen eiskalt zurück. Der eingewechselte Noah-Elias Maurer stellte in der 77. Minute auf 2:0 und nutzte einen der wenigen Angriffe in dieser Phase zur Vorentscheidung.

Effizienz macht den Unterschied

Trotz des Rückschlags gab der FSV nicht auf. Krak hob hervor: „Wir haben trotzdem nie aufgesteckt und nochmal drei hundertprozentige Chancen vergeben für den Anschluss.“ Doch es sollte einfach nicht sein. In der Nachspielzeit machte Tom Ruzicka mit dem 3:0 endgültig alles klar. „Da war Reutlingen in der zweiten Halbzeit sehr effektiv und mit dem dritten Tor war die Messe gelesen“, so Krak.

Die Worte des Trainers spiegeln die bittere Realität wider: Wer vorne die eigenen Chancen liegen lässt und hinten entscheidende Fehler begeht, bleibt am Ende mit leeren Händen zurück. „Nicht unverdient war der Sieg für Reutlingen, da wir nicht wach waren über die ganzen 90 Minuten“, resümierte Krak.

Defensiv zu anfällig, offensiv zu fahrlässig

Es war ein Nachmittag, der zwei große Baustellen offenbarte: zu viele zugelassene Möglichkeiten in der Defensive und zu leichte Fahrlässigkeit im Angriff. „Wir haben defensiv zu viel zugelassen und waren offensiv zu leichtfertig mit unseren Chancen umgegangen. Wir werden es aufarbeiten und es besser im nächsten Heimspiel machen“, stellte Krak klar.

Die Tabellensituation zeigt, dass der FSV nun dringend punkten muss. Mit sieben Zählern aus neun Spielen liegt man auf Rang 15. Die Lage ist ernst.

Blick nach vorne: Villingen wartet

Am kommenden Samstag empfängt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen den FC 08 Villingen. Die Gäste reisen mit elf Punkten im Gepäck nach Bissingen und liegen im Tabellenmittelfeld. Für Krak und seine Mannschaft ist klar, dass es ein Schlüsselspiel wird. Die Heimstärke muss endlich ausgespielt werden, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Die Niederlage in Reutlingen soll schnell abgehakt werden. Stattdessen will der FSV die positiven Aspekte der zweiten Halbzeit mitnehmen: Mut, Einsatzbereitschaft und Offensivdrang. Mit einer konzentrierten Leistung über 90 Minuten und einer verbesserten Chancenverwertung will das Team am 27. September um 15:30 Uhr im heimischen Stadion zurück in die Erfolgsspur finden.