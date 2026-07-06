"Wir waren als Kollektiv sehr stark"

Im FuPa-Teamcheck spricht Dennis Ivanesic, Trainer des FC Mengen in der Landesliga, Staffel 4, über eine Saison, die nach dem Umbruch mehr als zufriedenstellend verlief, über die Stärke des Kollektivs, die Vorbereitung auf 2026/2027 und den klaren Auftrag für die neue Runde: den Klassenerhalt.
„Mit der vergangenen Saison sind wir natürlich mehr als zufrieden“, sagt Dennis Ivanesic gegenüber FuPa. „Vor allem die tolle Entwicklung, die die Mannschaft in der kurzen Zeit nach dem Umbruch genommen hat, war äußerst erfreulich. Verbessern möchten wir weiterhin unsere Art, Fußball zu spielen, und uns in allen Bereichen weiterentwickeln.“
Vorbereitung mit vielen Bausteinen
Ein einzelnes großes Ereignis steht in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 nicht im Mittelpunkt. „Ein spezielles Highlight haben wir nicht. Die gesamte Vorbereitung ist jedoch geprägt von einigen Trainingseinheiten, interessanten Testspielgegnern, Teambuilding-Events und natürlich dem WFV-Pokal, bei dem immer ein interessantes Los mit einem höherklassigen Gegner möglich ist.“
Das Kollektiv trägt die Last
Einen einzelnen Spieler möchte Dennis Ivanesic nicht herausheben. Für ihn lag die Stärke des FC Mengen gerade darin, dass Verantwortung und Leistung nicht nur von wenigen getragen wurden. „Ich würde keinen einzelnen Spieler hervorheben, sondern vielmehr die Tatsache, dass wir die Last in der vergangenen Saison auf mehrere Schultern verteilen konnten. Ein Hauptgrund für unseren Titel war definitiv, dass wir als Kollektiv sehr stark waren.“
Klassenerhalt als klares Ziel
Es geht nicht um große Ankündigungen für die neue Spieltzeit, sondern es geht für Ivanesic um die zentrale Aufgabe in der Landesliga Staffel 4: "Unser Ziel ist der Klassenerhalt.“
Zwei Favoriten im Blick
Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten legt sich Dennis Ivanesic auf zwei Vereine fest. „Meiner Meinung nach der SSV Ehingen-Süd und der FV Rot-Weiß Weiler. Ehingen bringt nach den vielen Verbandsliga-Jahren natürlich enormes Potenzial mit. Auch den FV Rot-Weiß Weiler, den ich noch aus meiner aktiven Zeit als Spieler kenne, verbinde ich stets mit technisch starkem Fußball.“
Neue Rollen und neue Gesichter
Personell verändert sich der FC Mengen an mehreren Stellen. Jonas Schuler kommt vom TSV Berg und wird spielender Co-Trainer. David Bachhofer kommt vom FV Bad Saulgau, Daniel Harder vom SV Denkingen. Stephan Hiller kommt als spielender Torwarttrainer vom SV Langenenslingen.
Neben den externen Zugängen wird der Kader der ersten Mannschaft mit weiteren Talenten aus der eigenen Jugend ergänzt. Damit setzt der FC Mengen auch auf interne Entwicklung und auf Spieler, die aus dem eigenen Umfeld an die Mannschaft herangeführt werden.
Auf der Abgangsseite stehen Leon Fischer, der zum FC Krauchenwies wechselt, und Soufiane Bouidir, dessen Ziel unbekannt is
Mehr Netto-Spielzeit gewünscht
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft nennt Dennis Ivanesic einen Punkt, den er auch für den Amateurfußball sinnvoll findet. „Die strengeren Maßnahmen gegen Zeitspiel halte ich für sinnvoll, um die Netto-Spielzeit so hoch wie möglich zu halten, auch im Amateurfußball.“