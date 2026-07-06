"Wir waren als Kollektiv sehr stark" FuPa-Teamcheck: Der FC Mengen will in der Landesliga, Staffel 4, bestehen. von Matthias Kloos · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Dennis Ivanesic – Foto: FC Mengen

Im FuPa-Teamcheck spricht Dennis Ivanesic, Trainer des FC Mengen in der Landesliga, Staffel 4, über eine Saison, die nach dem Umbruch mehr als zufriedenstellend verlief, über die Stärke des Kollektivs, die Vorbereitung auf 2026/2027 und den klaren Auftrag für die neue Runde: den Klassenerhalt.

„Mit der vergangenen Saison sind wir natürlich mehr als zufrieden“, sagt Dennis Ivanesic gegenüber FuPa. „Vor allem die tolle Entwicklung, die die Mannschaft in der kurzen Zeit nach dem Umbruch genommen hat, war äußerst erfreulich. Verbessern möchten wir weiterhin unsere Art, Fußball zu spielen, und uns in allen Bereichen weiterentwickeln.“ Vorbereitung mit vielen Bausteinen



Ein einzelnes großes Ereignis steht in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 nicht im Mittelpunkt. „Ein spezielles Highlight haben wir nicht. Die gesamte Vorbereitung ist jedoch geprägt von einigen Trainingseinheiten, interessanten Testspielgegnern, Teambuilding-Events und natürlich dem WFV-Pokal, bei dem immer ein interessantes Los mit einem höherklassigen Gegner möglich ist.“

Das Kollektiv trägt die Last



Einen einzelnen Spieler möchte Dennis Ivanesic nicht herausheben. Für ihn lag die Stärke des FC Mengen gerade darin, dass Verantwortung und Leistung nicht nur von wenigen getragen wurden. „Ich würde keinen einzelnen Spieler hervorheben, sondern vielmehr die Tatsache, dass wir die Last in der vergangenen Saison auf mehrere Schultern verteilen konnten. Ein Hauptgrund für unseren Titel war definitiv, dass wir als Kollektiv sehr stark waren.“ Klassenerhalt als klares Ziel



Es geht nicht um große Ankündigungen für die neue Spieltzeit, sondern es geht für Ivanesic um die zentrale Aufgabe in der Landesliga Staffel 4: "Unser Ziel ist der Klassenerhalt.“