Wir verurteilen die Tätlichkeit gegenüber dem Schiedrichter

Kreisliga C Wiesbaden

So., 11.05.2025, 12:00 Uhr

der SC Gräselberg bedauert diesen schändlichen Vorfall in tiefster Weise und verurteilt die Tätlichkeit unseres Spielers gegenüber dem Schiedsrichter in aller Form und aufs Allerschärfste. Wir sind zutiefst schockiert und haben keine Erklärung dafür, wieso der Spieler so gehandelt hat.

Die Zeitstrafe für den Spieler kam erst kurz vor Ende des Spiels, vorher gab es zwar Meckerei, hierin sahen wir aber keinen Anlass zu einer Auswechselung. Im Vorfeld des Spiels war dem Spieler keinerlei Aggression anzumerken. Auch in früheren Spielen kam es zu keinen Auffälligkeiten seitens des Spielers. Laut FuPa Statistik bekam er in 80 Spielen lediglich 3 gelbe Karten. Weshalb im Leitartikel in FuPa zum Spiel „einschlägig bekannter Spieler“ geschrieben wurde, können wir aus Sicht Gräselberg zumindest nicht nachvollziehen und auch nicht kommentieren. Uns sind keine „einschlägigen“ Details bekannt, sonst hätten wir den Spieler nicht im Kader und schon gar nicht als Kapitän für dieses Spiel aufgestellt.