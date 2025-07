"Wir versuchen, den einen oder anderen Favoriten zu ärgern"

Mit intensiver Vorbereitung, gewachsener Ausdauer und einer stabilen Mannschaftsstruktur bereitet sich der FC Eisenhüttenstadt um Trainer Lukas Szywala auf die Saison 2025/26 in der Landesliga Süd vor. Torhüter Dietrich Lichtner zieht im FuPa-Teamcheck ein erstes Fazit und spricht über Rückkehrer, junge Talente und den Anspruch, mehr als nur zu bestehen.

Die Sommer-Vorbereitung beim FC Eisenhüttenstadt startete mit klaren Strukturen und intensiver Belastung. „Wir befinden uns jetzt seit knapp einer Woche im Mannschaftstraining“, erklärt Torwart Dietrich Lichtner. Zuvor stand individuelle Ausdauerarbeit im Fokus: „Davor wurden wir zwei Wochen lang in verschiedene Laufgruppen eingeteilt und mussten unter bestimmten Vorgaben individuelle Läufe absolvieren.“ Die Trainingsvorgaben wurden laut Lichtner von allen Spielern vorbildlich umgesetzt: „Das hat bis jetzt jeder Spieler so eingehalten, sodass wir etliche Kilometer gelaufen sind und wir eine gute Grundlagenausdauer aufgebaut haben, um in die neue Saison zu gehen.“

Yves Wienke kehrt zurück – A-Junioren rücken nach

Auf dem Transfermarkt war der FC Eisenhüttenstadt in diesem Sommer nicht sonderlich aktiv – bewusst. „Zugänge haben wir in dem Sinne nur einen Rückkehrer: Yves Wienke“, berichtet Lichtner. Von dem Offensivmann verspricht sich die Mannschaft viel: „Von ihm erhoffen wir uns, dass er leistungstechnisch da anknüpft, wo er bei uns damals aufgehört hat – in der Hoffnung, dass dort noch ein paar Tore mehr fallen.“

Darüber hinaus wird das Team mit Spielern aus der eigenen Jugend verstärkt. „Außerdem nehmen wir einige Spieler von den A-Junioren zu uns hoch, die letztes Jahr knapp am Aufstieg in die Verbandsliga gescheitert sind und das Potenzial haben, bei uns mitzuhalten.“ Die Durchlässigkeit zwischen Jugend- und Männerbereich bleibt damit erhalten – ein Signal für nachhaltige Entwicklung.

Keine weiteren Transfers geplant

Kaderplanung ist beim FC Eisenhüttenstadt abgeschlossen. „Nein, es wird keine weiteren Zugänge geben“, stellt Lichtner klar. Auch auf mögliche Abgänge angesprochen, gibt es keine Veränderungen: „Nein, es wird auch keine weiteren Abgänge geben.“ Die Mannschaft bleibt somit in ihrer Struktur weitgehend stabil – ein Vorteil im Vergleich zu manch anderem Ligakonkurrenten, der vor größeren Umbrüchen steht.

Stärke durch Kampf, Laufbereitschaft und Heimvorteil

Die fußballerische Identität der Mannschaft ist für Dietrich Lichtner klar umrissen. „Grundsätzlich sind wir eine Mannschaft, die sehr viel über den Kampf und die läuferische Leistung kommt – das ist eine unserer großen Stärken“, betont der Torhüter. Gerade im heimischen Stadion sei der FC Eisenhüttenstadt nur schwer zu bezwingen: „Unsere Defensive war zu Hause sehr schwer zu knacken.“ Diese Heimstärke soll auch in der neuen Saison wieder als Trumpf dienen: „Wir haben eine gewisse Heimstärke, mit der wir auch stärkere Gegner bezwingen konnten.“

Mehr als nur Mittelmaß

Die Zielsetzung für die neue Spielzeit bleibt bodenständig, aber ambitioniert. „Wir wollen in dieser Saison eine bessere Leistung bringen als im letzten Jahr“, sagt Lichtner. Der Blick geht in die obere Tabellenhälfte: „Wir streben weiterhin einen einstelligen Tabellenplatz an.“ Zudem setzt die Mannschaft auf Überraschungsmomente gegen Topteams: „Wir versuchen, den einen oder anderen Favoriten – ob zu Hause oder auswärts – zu ärgern.“

Zwei Teams im Titelrennen

Auf die Frage nach den Favoriten um den Aufstieg hat Lichtner eine klare Einschätzung: „Victoria Seelow, die letztes Jahr den zweiten Platz belegt haben und nur knapp am Aufstieg gescheitert sind.“ Doch auch eine andere Mannschaft hat für ihn das Potenzial ganz oben mitzuspielen: „Persönlich würde ich auch Luckenwalde II dazu zählen. Die junge Truppe hat eine starke Rückrunde gespielt und wir dürfen gespannt sein, was da noch kommt.“

Kontinuität auf der Führungsebene

„Kapitän ist bei uns Tony Wernicke. Wir gehen davon aus, dass er auch in der neuen Saison unser Kapitän sein wird.“ Wernicke sei nicht nur erfahren, sondern auch vorbildlich im Umgang mit jungen Spielern: „Er war die letzten Jahre bereits in dieser Rolle, ist ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler, hat eine natürliche Autorität, geht voran und bringt alle Eigenschaften mit, die ein Kapitän braucht.“ Besonders hebt Lichtner dessen Einsatz für das Team hervor: „Außerdem stellt er sich immer in den Dienst der Mannschaft.“

Eingespielt, diszipliniert, motiviert

Der FC Eisenhüttenstadt startet mit einem gut vorbereiteten, physisch starken Kader in die neue Saison der Landesliga Süd. Rückkehrer Yves Wienke, Talente aus der A-Jugend und eine eingespielte Defensive sollen das Fundament für eine erfolgreiche Spielzeit bilden. Mit Disziplin, Heimstärke und klarem Fokus will die Mannschaft besser abschneiden als im Vorjahr – und das eine oder andere Ausrufezeichen setzen.