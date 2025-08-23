Mit großer Vorfreude blickt der SV Friedrichsthal auf die Saison 2025/2026. Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Benjamin Baier über den emotionalen Neustart, die Ziele des Teams, die Vorbereitung und die besondere Rolle des Vereins in der Region.

Ein emotionaler Neustart Nach zwei Jahren ohne Herrenmannschaft kehrt der SV Friedrichsthal in den Spielbetrieb zurück. „Umso erfreulicher ist es, dass zur Saison 2025/26 wieder eine Herrenmannschaft gestellt wird“, betont Trainer Benjamin Baier. Mit viel Engagement, einer gesunden Mischung aus erfahrenen Spielern und Neuzugängen sowie einem frischen Teamgeist sei die Basis für den Neustart geschaffen. „Wir verstehen uns ein wenig als das kleine gallische ‚Thal‘ zwischen den großen Nachbarn Sachsenhausen und Oranienburg. Diese besondere Lage macht unseren Verein einzigartig und stärkt den Zusammenhalt“, sagt Baier.

Das Highlight der Vorbereitung Ein besonderer Moment in der Saisonvorbereitung war das Pokalspiel gegen TuS Sachsenhausen III. Vor 360 Zuschauern erlebte der Verein einen emotionalen Auftakt. „Das wir am Ende ohne ein Tor dastehen, ist wirklich ärgerlich“, so Baier. „Die Jungs haben mehrfach am Ausgleich geschnuppert, aber das nötige Spielglück fehlte. Alles in allem sind wir zufrieden, da diese Mannschaft erst seit fünf Wochen zusammenspielt und dafür schon vieles gut umgesetzt hat. Wir gehen diesen Weg gemeinsam weiter.“ Trotz der Niederlage sieht der Trainer die Partie als wichtigen Baustein im Prozess des Zusammenwachsens.

Vorfreude in Mannschaft und Umfeld Die Stimmung rund um den Verein ist positiv. „Wir blicken voller Vorfreude auf die neue Saison und laden alle Fans, Unterstützerinnen und Unterstützer ein, diesen spannenden Weg mit uns gemeinsam zu gehen“, erklärt Baier. Die Begeisterung sei spürbar, sowohl bei den Spielern als auch bei den Anhängern, die den Neustart des Teams mit großem Interesse verfolgen.

Ein Team im Aufbau

Die Mannschaft befindet sich weiterhin in einer intensiven Findungsphase. „Es nehmen alle Spieler die neue Herausforderung gut an und versuchen sich bestmöglich einzusetzen“, erklärt Baier. Jeder Trainingstag und jedes Spiel helfe, die Abläufe zu festigen und als Einheit zusammenzuwachsen. Der Trainer hebt besonders Eyk Balzke hervor: „Er hat bei der Spielergewinnung für den SV Friedrichsthal eine hervorragende Arbeit geleistet.“ Ohne sein Engagement wäre der Neustart in dieser Form kaum möglich gewesen.

Klare Ziele für die Saison

Die Zielsetzung für die erste Saison nach der Rückkehr in den Spielbetrieb ist klar formuliert. „Wir wollen weiter als Mannschaft zusammenwachsen und Fußball spielen“, so Baier. Der Weg sei geprägt von mutigem, offensivem Fußball, kombiniert mit Leidenschaft und Herzblut. „Wir wollen zeigen, dass wir als Team funktionieren und gemeinsam wachsen.“ Ergebnisse stehen dabei nicht an erster Stelle – wichtiger ist der langfristige Aufbau einer stabilen Mannschaft.

Der Blick auf die Liga

Da der SV Friedrichsthal viele Gegner noch nicht kennt, steht zunächst die eigene Entwicklung im Fokus. „Wir kennen die anderen Mannschaften nicht so sehr, dass wir einen Meisterschaftsfavoriten ausmachen können“, sagt Baier. „Wir sind einfach froh, wieder dabei zu sein. Im ersten Schritt schauen wir immer auf uns selber.“

Keine weiteren Transfers

Im Kader des SV Friedrichsthal wird es vorerst keine Veränderungen mehr geben. „Wir haben keine weiteren Neuzugänge“, bestätigt der Trainer. Die vorhandene Truppe soll sich nun in Ruhe weiterentwickeln und gemeinsam den Weg gehen.

Meinung zu möglichen Relegationsspielen

Baier sieht die Möglichkeit bei Relegationsspielen am Saisonende positiv: „Sicherlich würden die Relegationsspiele einen entsprechenden Reiz ausmachen, da in der Regel bei einem Aufsteiger vieles schon früh entschieden sein kann.“

Gemeinsam nach vorne schauen

Der SV Friedrichsthal blickt optimistisch in die Zukunft. Mit einem jungen, hungrigen Team, dem Rückhalt der Fans und einem klaren Plan will der Verein Schritt für Schritt wachsen. „Wir wollen mutigen, offensiven Fußball spielen – mit Herz und Leidenschaft“, fasst Baier zusammen. Der Neustart sei nicht nur sportlich, sondern auch emotional ein starkes Signal für den Verein und die gesamte Region.