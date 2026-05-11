„Wir verpassten es, früh den Deckel draufzumachen“: Thiede siegt

Die Anfangsphase verlief aus Sicht der Gäste zunächst nicht reibungslos. „Wir starteten nach holprigen zehn Minuten besser in die Partie“, sagte der spielende Co-Trainer Marvin Pramme. Anschließend übernahm der FC Viktoria Thiede jedoch zunehmend die Kontrolle und nutzte seine Überlegenheit früh auf der Anzeigetafel aus.

In der 21. Minute brachte Devin Joel Liehr die Gäste mit 1:0 in Führung mit seinem bereits 13. Saisontor. Nur vier Minuten später erhöhte Kapitän Dennis Schmidt mit seinem ersten Saisontor bereits auf 2:0. Der Platz konnte Thiede nicht am Fußball spielen hindern. „Trotz schwieriger Platzverhältnisse zeigten wir immer wieder guten Kombinationsfußball durchs Zentrum“, sagte Pramme.

Die Viktoria blieb auch nach der schnellen Führung die spielbestimmende Mannschaft, allerdings mit ein paar Mankos. „Wir verpassten es jedoch, frühzeitig den Deckel draufzumachen und weitere Chancen konsequent zu nutzen“, erklärte Pramme. Dennoch ging der FC Viktoria Thiede mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Direkt nach dem Seitenwechsel legten die Gäste nach. Per Strafstoß erhöhte Marvin Pramme in der 48. Minute dann selbst auf 3:0. „Direkt nach der Pause legten wir per Strafstoß das schnelle 3:0 nach“, sagte der spielende Co-Trainer. Auch danach erspielte sich Thiede weitere Möglichkeiten. „Wir ließen einige Chancen zum 4:0 oder 5:0 liegen“, erklärte Pramme.

Der SV Kissenbrück kam dennoch noch einmal zurück ins Spiel. In der 67. Minute verkürzte Niklas Schubert auf 1:3. Für Pramme fiel der Treffer allerdings eher überraschend: „Durch einen Sonntagsschuss kam Kissenbrück zwar noch einmal auf 3:1 heran.“ Eine nachhaltige Wendung nahm die Partie dadurch aus Sicht der Gäste jedoch nicht mehr.

Der Tabellenletzte konnte den Druck auf Thiede nicht weiter erhöhen. „Anschließend wurde Kissenbrück nicht mehr gefährlich“, sagte Pramme. Stattdessen sorgte der FC Viktoria Thiede in der Schlussphase endgültig für klare Verhältnisse. Zunächst traf Marvin Pramme in der 89. Minute zum 4:1, ehe der eingewechselte Berdan Güngör kurz darauf den Endstand herstellte.

„In der Schlussphase machten wir schließlich alles klar und schraubten das Ergebnis verdient auf 5:1 hoch“, sagte Pramme. Trotz der deutlichen Niederlage hob der spielende Co-Trainer der Gäste auch den Einsatz des Gegners hervor: „Erwähnenswert ist, dass Kissenbrück sich zu keinem Zeitpunkt des Spiels aufgab.“

Mit dem Sieg festigt der FC Viktoria Thiede Rang vier der Bezirksliga Braunschweig 3 und steht nun bei 46 Punkten. Der SV Kissenbrück bleibt mit fünf Punkten Tabellenletzter.

Bereits am Mittwoch geht es für den FC Viktoria Thiede beim VfL Salder weiter. Der SV Kissenbrück empfängt am kommenden Sonntag den Goslarer SC 08.