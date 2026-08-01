"Wir verbinden die Fahrt nach Hardt mit einem Mannschaftsausflug"

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Der TSV Eschenbach steht vor einem Höhepunkt der Vereinsgeschichte: Die Ü32-Mannschaft des Klubs aus dem Landkreis Göppingen hat sich über den Gewinn des Bezirkspokals für die Spiele um die Süddeutsche Meisterschaft qualifiziert. Im Interview spricht Trainer und Betreuer Lukas Soberka über den überraschenden Erfolg, die taktische Ausrichtung für das Auswärtsspiel beim FC Hardt und die besondere Bedeutung des Zusammenhalts im Team.

Mir persönlich geht es sehr gut. Ich habe keine Beschwerden und bin rundum zufrieden. Umso schöner ist es natürlich, dass wir mit unserer Ü32 aktuell um die Süddeutsche Meisterschaft spielen dürfen.

Vielen Dank erst einmal für die Interviewanfrage. Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, die Fragen zu beantworten und unseren TSV Eschenbach ein wenig zu vertreten.

Nachdem Ihr Club, der TSV Eschenbach, sensationell um die Süddeutsche Meisterschaft spielt – hätten Sie damit gerechnet?

Vor der Saison hätten wir das in dieser Form wahrscheinlich nicht unbedingt erwartet. Die Runde davor lief eher durchwachsen. Umso mehr freut es mich, dass wir uns als Mannschaft so entwickelt haben. Wir haben einen sehr starken Zusammenhalt, einen tollen Mannschaftsgeist und natürlich auch einige richtig starke Fußballer in unseren Reihen.

Mit Spielern wie Liridon Elezaj, der als Spielertrainer beim FC Iliria eine überragende Saison gespielt hat und Torschützenkönig in der Kreisliga B wurde, oder Marius Kottke haben wir natürlich enorme Qualität. Dazu kommen langjährige TSV-Spieler wie Felix Steiger, Sven Weber und viele weitere, die inzwischen aus dem aktiven Bereich in unsere Ü32 gewechselt sind. Diese Mischung macht uns als Mannschaft aus. Deshalb freut es mich sehr, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, uns auf dieser Bühne zu zeigen.

Was rechnen Sie sich im ersten Spiel aus?

Mit dem FC Hardt erwartet uns ein Gegner, den wir nicht kennen. Sie sind Meister geworden und das zeigt natürlich, dass sie eine starke Mannschaft haben. Zudem spielen wir auswärts, was die Aufgabe sicherlich nicht einfacher macht.

Trotzdem gehen wir wie in jedes Spiel mit dem Ziel hinein, unser Spiel durchzuziehen. Wir wollen mutig auftreten, unsere Stärken auf den Platz bringen und natürlich versuchen, das Spiel erfolgreich zu gestalten und im besten Fall zu gewinnen.

Der TSV Eschenbach ist ein kleiner Verein. Was bedeutet dieser Erfolg für den Club?

Wir sind alle ehrgeizig, sonst würden wir auch nicht mehr in der Ü32 spielen. Wenn man auf dem Platz steht, möchte man immer das Maximum erreichen.

In der Meisterschaft sind wir am Ende Vierter geworden. Gegen Ende der Saison hat uns etwas die Luft gefehlt. Im Bezirkspokal haben wir dann aber eine überragende Runde gespielt. Wir mussten ausschließlich auswärts antreten und haben dabei einige richtig starke Gegner ausgeschaltet.

Im Halbfinale haben wir den Meister TV Nellingen auswärts mit 2:1 besiegt. Im Finale konnten wir uns nach einem verrückten Spiel mit 4:3 gegen den Vizemeister TSV Denkendorf durchsetzen. Für unseren kleinen Verein war der Gewinn des Bezirkspokals natürlich ein riesiger Erfolg, auf den wir alle sehr stolz sind. Das haben wir anschließend auch gemeinsam gefeiert.

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft?

Die Stimmung ist aktuell natürlich hervorragend. Diesen Zusammenhalt wollen wir uns unbedingt erhalten.

Wir verbinden die Fahrt nach Hardt gleichzeitig mit einem gemeinsamen Mannschaftsausflug. Natürlich steht dabei in erster Linie das Spiel im Mittelpunkt und wir nehmen die Aufgabe absolut ernst. Gleichzeitig wollen wir dieses besondere Erlebnis gemeinsam genießen. Wir fahren als Mannschaft nach Hardt, werden dort übernachten und hoffen natürlich, dass wir mit einem positiven Ergebnis den Abend gemeinsam genießen können. Es wäre schön, wenn uns auch möglichst viele Zuschauer aus Eschenbach unterstützen würden.