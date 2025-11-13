"Wir unterschätzen Northeim keinesfalls" - BSV will nächsten Dreier

Er erwartet einen defensiv eingestellten Gegner: „Wir erwarten einen defensiv eingestellten Gegner, der Umschaltmomente nutzen möchte. Da gilt es, gut im Gegenpressing zu arbeiten und mit dem Ball Sicherheit auszustrahlen – immer mit dem Gedanken einer guten Konterabsicherung.“

Sein Team sieht Broscheit gut vorbereitet: „Wir sind gut drauf und können mit Selbstvertrauen auftreten.“ Doch der Coach warnt ausdrücklich davor, die Northeimer zu unterschätzen: „Wir unterschätzen Northeim keinesfalls, sie sind eine junge, dynamische Mannschaft, die immer auch gute und knappe Ergebnisse gegen gute Gegner eingefahren hat.“

Tabellarisch heißt es Platz zehn gegen Platz fünf, wobei die aktuelle Form klar für die Gäste. aus Bovenden spricht. Northeim holte aus den vergangenen sechs Spielen nur einen Punkt. Der Bovender SV gewann zuletzt drei Spiele in Serie und entschied auch im Vorjahr beide direkten Duelle für sich.

Anpfiff im Duell zweier Mannschaften aus dem Süden Niedersachsens ist am morgigen Freitag um 19.00 Uhr