„Wir treten Sonntag mit Wut im Bauch an“

– Foto: Volkhard Patten

Die SpVgg Niedersachsen Döhren empfängt am Sonntag um 14:30 Uhr den TSV Stelingen. Nach der knappen Niederlage gegen SG 74 Hannover will Döhren wieder punkten, während Stelingen nach einem Unentschieden gegen Blaues Wunder Hannover ebenfalls eine Reaktion zeigen möchte.

Am Sonntagmittag kommt es in Döhren zum Aufeinandertreffen zweier Teams aus dem oberen Tabellendrittel. SpVgg Niedersachsen Döhren steht mit 38 Punkten auf Platz fünf, nur zwei Zähler hinter dem TSV Stelingen, der auf Rang drei rangiert. Nach dem jüngsten 1:2 gegen SG 74 Hannover sucht die Heimmannschaft die Rückkehr in die Erfolgsspur. Trainer Patrick Heldt gibt sich zuversichtlich: „Wir haben uns selbstverständlich wie immer auf den Gegner vorbereitet und hoffen, dass wir das Heimspiel positiv gestalten und im besten Fall drei Punkte holen. Dafür ist alles nötig: mannschaftliche Geschlossenheit, Mentalität und Intensität.“

Heldt erinnert an das Hinspiel, das Döhren knapp mit 2:1 für sich entscheiden konnte: „Wir haben durch eine klasse Mannschaftsleistung, durch ganz viel Geschlossenheit und Aufwand gewonnen. So ist es in jedem Spiel. Der Gegner wird uns am Sonntag wieder alles abverlangen, was die Grundtugenden des Fußballs betrifft.“ Besonders die Stärke des Gegners hebt er hervor: „Sie haben gute Einzelspieler in ihren Reihen, auch mehrere gefährliche Spieler, die immer wieder für gute Offensivaktionen sorgen, und einen klaren Plan.“