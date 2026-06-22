Wir suchen Verstärkung für unser Torwartteam

Du hast Leidenschaft für die Torwartposition? Du setzt auf Teamgeist und bist zuverlässig? Du hast den Wunsch, dich als Torwart kontinuierlich weiterzuentwickeln? Wir haben die passende Herausforderung für dich:
Verstärke unser Torwartteam zur neuen Saison 2026/2027!
Als Verein bieten wir dir alle Voraussetzungen für eine spannende und erfolgreiche Saison in einer jungen und ehrgeizigen Mannschaft, sowie optimale Bedingungen für deine persönliche und sportliche Weiterentwicklung durch mindestens einmal pro Woche torwartspezifisches Training mit einem erfahrenen Torwarttrainer.
Wir haben klare sportliche Ziele und brauchen dafür DICH!
Bei Interesse melde dich! Alle Anfragen werden natürlich diskret behandelt. Wir freuen uns auf deine Nachricht!