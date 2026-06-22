Wir suchen Verstärkung für unser Torwartteam

Du hast Leidenschaft für die Torwartposition? Du setzt auf Teamgeist und bist zuverlässig? Du hast den Wunsch, dich als Torwart kontinuierlich weiterzuentwickeln? Wir haben die passende Herausforderung für dich:

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