Wir suchen: Trainer*in für U8, U10, C & B-Jugend

In allen Altersklassen haben wir einen Zulauf an neuen Kindern- und Jugendlichen. Daher suchen wir Jugendtrainer*in, die sich mit großem Engagement und jeder Menge Spaß in unsere stetig wachsende Jugendabteilung einbringen möchten. Einstieg ist ab sofort möglich.



Beim FV Germania Degerloch 1897 e.V. steht der Fußball im Mittelpunkt. Über 200 Fußballer von den Bambinis bis zu den Aktiven spielen bei uns. Das Vereinsgelände mit Kunstrasen befindet sich auf der Waldau in Stuttgart-Degerloch. Unsere Jugendarbeit steht unter dem Leitbild „leistungsorientierter Fußball mit Spaß verbinden“.

Erfahrung als Trainer ist wünschenswert. Wichtig ist die Begeisterung für den Fußball und die Freunde an der Arbeit mit Kindern. Sowie die Bereitschaft sich weiterzubilden.

Wir unterstützen Einstieger, die ihre ersten Schritte als Trainer*in machen möchten. Unterstützung ist durch erfahrene Trainer gegeben, sowie durch die Kostenübernahme der DFB Trainerlizenz.

Aktuell suchen wir insbesondere für die folgenden Mannschaften.

- Bambini (nach der Einarbeitung Übernahme der 2016er in die U8)

https://germania-degerloch.de/gesucht-bambini/

- U10-Jugend (Jahrgang 2013)

https://germania-degerloch.de/gesucht-u10-trainer/

- C-Jugend

https://germania-degerloch.de/gesucht-c2-trainer/