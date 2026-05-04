 2026-04-29T13:32:52.058Z

Vereinsnachrichten

Wir suchen Spieler für die 1. Herren

von Tilmann Häußler · Heute, 09:18 Uhr · 0 Leser

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Berolina

Wir suchen Spieler für die 1 Herren von Berolina Mitte.

Das bieten wir:
- neuer Kunstrasen
- Trainingskleidung
- familiärer Verein in Mitte mit Vereinsheim, Mannschaftsabenden etc.
- berufsverträgliche Trainingszeiten (Di+Do 20 Uhr)
- Ruhm, Ehre und ein Kaltgetränk

Das bringst du mit:
- Zuverlässigkeit
- fußballerische Erfahrung mind. Kreisliga A

Interesse geweckt? Melde dich bei Christian unter info@berolinamitte.de

#einmalberoimmerbero